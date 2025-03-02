¤É¤¦¤Ê¤ë¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥Þ¡¼·¯¡×¤Ø¤ÎÆ»¡¢ÅÄÃæ¾Âç2ÅÙÌÜ¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀïÅÐÈÄ¤â½çÄ´¤Ë¾Ã²½
¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÅÄÃæ¾¤Ï¹ÃÈå¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥Þ¡¼·¯¡×ÃÂÀ¸¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤¬3·î2Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¿·¤¿¤ÊËÜµòÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÂçÀ¼±ç¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡¢ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿2²ó¤ò22µå¡¢ÂÇ¼Ô8¿Í¤Ç2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÈÌµÆñ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÉü³è¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡Ö¿À¤Î»Ò¡×¤Î²÷Åê¡¡ÅÄÃæ¾Âç¤ÎÊÑ¸¸¼«ºßÅêµå¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡½é²óÀèÆ¬¤ÎÀÖ±©Í³¹É¤ËÃæÁ°ÂÇ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÂ³¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Õ¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ÇÊÒÉÕ¤±¤¿¡£4ÈÖ¡¦Â¼¾å½¡Î´¤Ï¹â¤á¤Î143¥¥íÄ¾µå¤Çº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£2²ó¤Ï1»à¤«¤éßÀÅÄÂÀµ®¤Ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Æº¸Íã¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æâ»³ÁÔ¿¿¤È¾¾ËÜÄ¾¼ù¤òÂ³¤±¤ÆÆâÌî¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï145¥¥í¤Ç¡¢»°¿¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ÐÎÏ¤ò´Þ¤á¤Æº£¸å¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢2·î24Æü¤ÎÆáÇÆ¤Ç¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÌµ¼ºÅÀÅêµå¡£¤½¤ÎÁ°²ó¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¤«¤é¤ÏÃæ5Æü¤È¤¤¤¦ÅÐÈÄ´Ö³Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡µð¿Í¤Î³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¸Í¶¿æÆÀ¬¡¢»³ºê°Ë¿¥¡¢°æ¾å²¹Âç¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤Î4Ëç¤Þ¤Ç¤¬Åö³Î¡£»Ä¤ë2¤Ä¤Î°Ø»Ò¤òÀÖÀ±Í¥»Ö¡¢ËÙÅÄ¸¿µ¡¢ÅÄÃæ±ÍÅÍ¡¢²£Àî³®¡¢µþËÜâÃ¡¢ÀÐÀîÃ£Ìé¡¢À¾´ÜÍ¦ÍÛ¤é¼ã¼ê¤ÈÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬º£²ó¡ÖÃæ5Æü¡×¤È¤¤¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ï¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÊÅÐÈÄ´Ö³Ö¤ÇÅÐÈÄÆü¤¬ÆüÍËÆü¤Ë¤º¤ì¤¿¤³¤È¤È¡¢ÀèÆü¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤À¡£
¡¡2·î21Æü¤Ë¹¹²þ¤µ¤ì¤¿YouTube¡ØÆü¥Æ¥ì¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Î·î´Öµð¿Í·³´ÆÆÄÆüµ2·î¹æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¹â¶¶Í³¿»á¤ÎÌä¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃæÈ×¤Ç¤Î³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¹½ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç³«Ëë3ÀïÌÜ¤ÎÆüÍËÆü¤ÎÀèÈ¯¤Ë¡¢ÅÄÃæ¾¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÆüÍËÆü¤ËÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ãæ·Ñ¤®Á´ÅêÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüÍËÆü¤Ç²ó¤ì¤Ð¡¢ÍâÆü¤Î·îÍËÆü¤ÏµÙÆü¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤¿¤á¡¢µß±çÅê¼ê¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¤Ä¤®¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£²¾¤ËÃ»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÃæÈ×¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥²¡¼¥à¥á¡¼¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¾¡¤Á¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢ÂçÀª¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤ÊÀÚ¤ê»¥¤ò2Ëç¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢¹½ÁÛ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Îº£¸å¤ÎÄ´À°ÊýË¡¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢²¾¤ËÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÄÌ¾ï¤ÎÅÐÈÄ´Ö³Ö¤È¤Ê¤ëÃæ6Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢³«Ëë3ÀïÌÜ¤ÎÆüÍËÆü¡¢3·î30Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤¬¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¤âÆüÍËÆü¤ÏËè½µ»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥Þ¡¼·¯¡×¤È¤·¤ÆËè²ó°ÂÄê¤·¤¿¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÈæ³ÓÅª³Ú¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à²þÂ¤¤Ë¤è¤ëÉü³è¤Ø¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤Ï¹ï¤ó¤À¡£¥Û¥Ã¥×¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï