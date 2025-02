インドネシア技能実習生と 日本企業を繋ぐWEB合同面接会を実施！ROY

ROYは、2025年1月15日と1月23日の二日間にわたり、インドネシアの技能実習生候補者と日本の受け入れ企業とのWEB合同面接会を実施しました。

ROYは、2025年1月15日と1月23日の二日間にわたり、インドネシアの技能実習生候補者と日本の受け入れ企業とのWEB合同面接会を実施。

ROYは、2024年4月にインドネシアで建築研修センターを設立し、現地の優秀な人材を日本企業に紹介するプログラムを展開しています。

このプログラムは、日本国内の人材不足解消と同時にインドネシアの技術者に国際的な活躍の場を提供することを目的としています。

■第一回WEB合同面接会の概要

開催日時:2025年1月15日(水) 17:00〜19:00

開催場所:ROY株式会社 第一東京本部

参加者 :・実習生

男性17名、女性15名

(建築業、製造業、外食、接客業など幅広い経験を持つ計32名)

・日本企業

建築、ホテル、飲食業界などを手掛ける企業3社

(オンライン参加含む)。

面接では、実習生が日本語で自己紹介を行い、質疑応答では現地の日本語学校の先生が通訳としてサポートを提供し、スムーズなコミュニケーションが図られました。

また、試験的に翻訳ソフトを活用した取り組みも行われました。

面接結果:

この合同面接会により、大工およびクロス張りの職種で計4名の採用が決定しました。

採用企業のコメント:

今回のWEB合同面接会で男女4名の採用を決定した兵庫県尼崎市に本社を置く株式会社田村工務店の代表取締役 田村 孝司氏は、「外国人技能実習生の受け入れでは言葉の壁が課題となることが多いですが、ROY株式会社が運営する外国人技能実習生向けの研修プログラムは日本語能力の向上を徹底していることから非常に信頼しており、今回採用に至りました。」と述べています。

採用された実習生のコメント:

「面接では緊張して、日本語で自分の経験を伝えるのが少し難しかったですが、企業の先輩に優しく聞いてもらえたので安心しました。

採用が決まったと聞いたときはとても嬉しかったです。

日本語をもっと勉強して、日本の文化や働き方をしっかり学びたいと思います。」(大工職採用・男性)

「日本語の学習を続けてきた甲斐があり、自己紹介や質問への回答がスムーズにできたと思います。

クロス張りの仕事に興味を持ち、その分野で新しいスキルを身につけられることにわくわくしています。」(クロス張り職採用・女性)

■第二回WEB合同面接会の概要

開催日時:2025年1月23日(木) 17:00〜19:00

開催場所:ROY株式会社 第一東京本部

参加者 :・実習生

男性22名、女性11名

(建築業、工場、農業、介護など幅広い分野での経験を持つ計33名)

・日本企業

建材商社、物流・製造、建設、建築、リフォーム、清掃、自動車関連、

ゴルフ場経営などの業界を手掛ける企業7社(オンライン参加含む)。

第二回WEB合同面接会の様子(1月23日開催)

参加企業のコメント:

株式会社ユーワンコーポレーション(所在地:東京都港区)の代表取締役会長兼社長 今村 遼太氏は今回のWEB合同面接会に参加した感想を以下のように述べています。

「インドネシアの技能実習生には大きな期待をしています。

特に採用コストの削減が図れる点や、介護サービス分野での活躍が期待されます。

日本語能力については不安もありますが、ROY株式会社のプログラムによる継続的なサポートで改善されると確信しています。

今後の成長を楽しみにしています。

」

参加実習生のコメント:

「最初は緊張しましたが、面接が進み途中少しずつリラックスできました。

日本は進んだ技術や知識がたくさんあるので、いろいろ学びたいと思っています。

また、日本の人は親切なので、安心して働ける気がします。

どんな仕事でも一生懸命頑張りたいので、今日の面接が繋がることを願っています。

」(22歳・男性)

「現場の経験がないので少し不安もありますが、一生懸命頑張りたいと思います。

クロス張りや飲食工場、ビルクリーニングなど、どんな仕事にも挑戦したいです。

日本語は約6ヶ月間勉強中です。

来月には日本語能力試験(JLPT)N4の試験を受ける予定です。

これからも努力を続けて、日本でしっかり働けるようになりたいです。

」(23歳・女性)

日本での就職に関して意気込みを語るインドネシア男子生徒

