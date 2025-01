大企業が多額のコストと時間を費やして完成させたAIモデルよりも優れているとされる「R1」を中国AI企業のDeepSeekが発表し、既存のモデルよりもはるかに少ないコストでトレーニングしたことが判明したために、投資家の間でトレーニングに使用されるNVIDIAチップの価値に疑問が生じ、NVIDIAの株価が1日で約17%下落しました。これを受け、NVIDIAが「DeepSeekの推論実行には相当のNVIDIAチップが必要」と急きょ発表し、信頼の回復を図りました。

Nvidia calls China’s DeepSeek R1 model ‘an excellent AI advancement’https://www.cnbc.com/2025/01/27/nvidia-calls-chinas-deepseek-r1-model-an-excellent-ai-advancement.htmlNvidia says DeepSeek advances prove need for more of its chips By Reutershttps://www.investing.com/news/stock-market-news/nvidia-says-deepseek-advances-prove-need-for-more-of-its-chips-3832771Nvidia drops nearly 17% as China's cheaper AI model DeepSeek sparks global tech sell-offhttps://www.cnbc.com/2025/01/27/nvidia-falls-10percent-in-premarket-trading-as-chinas-deepseek-triggers-global-tech-sell-off.html2025年1月20日、DeepSeekが推論モデルの「DeepSeek-R1-Zero」と「DeepSeek-R1」をMITライセンスの下でオープンソースとして公開しました。OpenAIなど他の企業がトレーニングに数十億ドル(数千億円)を費やしていると言われる中、このモデルは600万ドル(約9億3000万円)未満のコストで開発され、さらにトレーニング期間もたった2カ月だったと発表されたこと、加えてオープンソースであることなど他のAIモデルよりも優れた点が多いことから、AI業界のDeepSeekへの期待値はぐんと上がりました。中国のAI開発企業「DeepSeek」が急速に台頭してテクノロジー業界で話題に、App Storeの無料アプリランキングでも1位を獲得 - GIGAZINE一方、低コストで開発されたという事実はNVIDIAの企業価値へ暗雲をもたらすことにつながりました。DeepSeekは中国の企業ですが、中国はアメリカから厳格なチップの輸出制限を受けていることで知られている国の1つです。特にAIモデルのトレーニングや推論に使われるような高性能なチップは完全にシャットアウトされていて、NVIDIAなどは中国向けに性能を抑えたチップを開発して輸出しているものの、OpenAIが使うようなチップとは性能に相当の差があるといわれています。ところが、性能を抑えたチップでOpenAIのモデルを上回るものが開発されたために、これまで多数の企業が多額を投じてきたチップの有用性に疑問が生じ、NVIDIAの株価が下落したというわけです。ロイターなどによると、2025年1月27日はアメリカのテクノロジー株全般が下落し、特にNVIDIAは2020年以来最悪の下落幅である約17%の減少を記録。NVIDIAの時価総額は5888億ドル(約91兆円)ほど下がったとのことです。他にも、半導体企業のMicronは11%以上、Armは10%以上、ブロードコムは17%以上、AMDは6%以上下落しており、エネルギー関連でもVistraが28%、Constellation Energyが21%下落するなど、DeepSeekの登場はAI業界を大きく震え上がらせました。こうした状況を受けてNVIDIAは声明を発表し、「DeepSeekの推論には大量のNVIDIAチップと高性能ネットワーキングが必要」と主張しました。さらに、DeepSeekは中国向けNVIDIAチップの「H800」を約2000個使用してトレーニングしたことがわかっていることから、NVIDIAは「これは中国市場における我が社のチップの有用性を示すものであり、DeepSeekのサービスの需要を満たすためには、将来的にも多くのチップが必要になるだろう」と付け加えました。なお、H800はNVIDIAがアメリカの輸出規制に準拠して特別に設計したチップですが、2023年10月に名指しで規制を受けました。このため記事作成時点で中国がH800を手に入れることはできません。NVIDIAはDeepSeekの活躍を歓迎し、「DeepSeekは、広く入手可能なモデルと輸出規制に完全に準拠した機器を活用し、新しいモデルを作成するという事例を示した」と述べました。