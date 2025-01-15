東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」特別編成新幹線！JR東海「Wonderful Dreams Shinkansen」
東海旅客鉄道株式会社(JR東海)と株式会社オリエンタルランドは、2024年6月に東京ディズニーシーに新たにオープンした「ファンタジースプリングス」をテーマにした東海道新幹線の特別編成「Wonderful Dreams Shinkansen」を2025年2月21日(金)より期間限定で運行！
「Wonderful Dreams Shinkansen」は、東京ディズニーリゾートとJR東海が協力して誕生する、東海道新幹線が登場してから60年で初めての特別塗装の新幹線。
「ファンタジースプリングス」の世界観が表現されています☆
JR東海「Wonderful Dreams Shinkansen」
運行区間等：東海道新幹線(東京~新大阪間)
※主に「ひかり」号・「こだま」号で運行する予定です。運行スケジュールは、専用ホームページ(https://recommend.jr-central.co.jp/wdshinkansen/)でご確認ください。
運行開始日等：2025年2月21日(金)
ひかり632号 名古屋駅 6時43分発 東京駅 8時42分着(予定)
※途中停車駅:豊橋・浜松・静岡・新横浜・品川
運行期間：2025年2月21日(金)~2025年9月中旬頃(予定)
特別編成「Wonderful Dreams Shinkansen」の概要
使用車両：N700A 1編成16両
1号車のデザイン
各車両のデザイン
「フローズンキングダム」エリアデザイン:4・7・10・12・14号車
「ラプンツェルの森」エリアデザイン:2・5・8・11・15号車
「ピーターパンのネバーランド」エリアデザイン:3・6・9・13号車
※1・16号車は、上記の3つのテーマエリアを1つにしたデザインとなります。
※画像・イラストはすべてイメージです。
車内装飾
ヘッドカバーデザインもファンタジースプリングスデザインに。
テーブルシールも特別なデザインになります。
(グリーン車と7号車を除く)
「Wonderful Dreams Shinkansen」の車内メロディーは「輝く未来」(ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』より)になってさらに没入感を高めてくれます。
東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」特別編成新幹線！
JR東海「Wonderful Dreams Shinkansen」の紹介でした☆
©Disney
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