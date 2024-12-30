¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¤Î¥Á¥ãー¥¿ーÊØ±¿¹Ò ¡Ö¼¯»ùÅç¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×ÍèÇ¯3·î¤Ë¤â±¿¹ÒÍ½Äê
¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¤Î¥Á¥ãー¥¿ーÊØ¤¬¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Á¡¢¸©¤Î¿¦°÷¤Ê¤É¤¬´¿·Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡30ÆüÄ«¡¢¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó90¿Í¤ò¾è¤»¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¤Î¥Á¥ãー¥¿ーÊØ¤Ç¤¹¡£¸©¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¡¢¥¨¥¤¥Á¡¦¥¢¥¤¡¦¥¨¥¹¤Ï´Ñ¸÷¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯3·î°ÊÍè¤Î±¿¹Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¾èµÒ¤ò½Ð·Þ¤¨µÇ°ÉÊ¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼¯»ùÅç¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é´Ñ¸÷¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¯»ùÅç¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×
(¾èµÒ)
¡ÖÈô¹Ôµ¡¤ÎÁë¤«¤éºùÅç¤¬¤ß¤¨¤¿¤Î¤Ç¶½Ì£¤¢¤ë¡×
(¥¨¥¤¥Á¡¦¥¢¥¤¡¦¥¨¥¹»ùÅç·ÉÂÀÏº»ö¶ÈÉôÄ¹)
¡Ö¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼¯»ùÅç¤Î»ö¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¼¯»ùÅç¸©¤ÎÊý¤â¥Ù¥È¥Ê¥à¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×
¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¤Î¥Á¥ãー¥¿ーÊØ¤Ï2025Ç¯3·î¤Ë¤â±¿¹Ò¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£