»Ø¸¶è½Çµ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¥®¥ã¥é¤Ï¼ýÆþ¤Î¡Ö100¡óÃæ6¡ó¡×¤¤¤Þ¤Ï¡È¥«¥é¥³¥óÇä¤ê¡É
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ø¸¶è½Çµ¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥Ê¥«¥¤¤ÎÁë Éü³èSP¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤Î¥®¥ã¥é¤Î³ä¹ç¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¥®¥ã¥é¤Ï¡Ê¼ýÆþ¡Ë100¡óÃæ6¡ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ê¥«¥¤¤ÎÁë¡×¤¬2019Ç¯¤Ë½ªÎ»¸å¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤Î¥«¥é¥³¥ó¤ä¡¢¥³¥¹¥á¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤Ç¤ÎÌö¿Ê¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤È¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤Î¥®¥ã¥é¤Î³ä¹ç¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»Ø¸¶¤Ï¡Ö½ã¿è¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¥®¥ã¥é¤À¤±¤À¤È¡¢100¡óÃæ¡¢6¡ó¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÀÎ¤ß¤¿¤¤¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¤À¤«¤é»ä¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥«¥é¥³¥óÇä¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
»Ø¸¶¤Ï¥«¥é¥³¥ó¤òÇä¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Åö»þ¤½¤ì¤Û¤ÉÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤é¼«Ê¬¤Ç²ñ¼Ò¤òÃµ¤·¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥«¥é¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈËèÆü¼Î¤Æ¤ë¾ÃÌ×ÉÊ¤À¤«¤é¡É¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥®¥ã¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¡¢2Ç¯´Ö¤Ç30²¯±ß¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö1·å¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¡×¤Î³ä¹ç¤Î¥®¥ã¥é¤ò»öÌ³½ê¤È¼«Ê¬¤ÇÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ê¥«¥¤¤ÎÁë¡×¤¬2019Ç¯¤Ë½ªÎ»¸å¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤Î¥«¥é¥³¥ó¤ä¡¢¥³¥¹¥á¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤Ç¤ÎÌö¿Ê¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£
»Ø¸¶¤Ï¥«¥é¥³¥ó¤òÇä¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Åö»þ¤½¤ì¤Û¤ÉÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤é¼«Ê¬¤Ç²ñ¼Ò¤òÃµ¤·¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥«¥é¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈËèÆü¼Î¤Æ¤ë¾ÃÌ×ÉÊ¤À¤«¤é¡É¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥®¥ã¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¡¢2Ç¯´Ö¤Ç30²¯±ß¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö1·å¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¡×¤Î³ä¹ç¤Î¥®¥ã¥é¤ò»öÌ³½ê¤È¼«Ê¬¤ÇÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£