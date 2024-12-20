±ßÇã¤¤¤È¤È¤â¤Ë¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÆ°¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÄÌ²á¤ä½µËö¹µ¤¨¤ÆÄ´À°°µÎÏ¡¡¥É¥ë±ß£±£µ£¶±ßÂæ¸åÈ¾¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ³µ¶·
±ßÇã¤¤¤È¤È¤â¤Ë¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÆ°¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÄÌ²á¤ä½µËö¹µ¤¨¤ÆÄ´À°°µÎÏ¡¡¥É¥ë±ß£±£µ£¶±ßÂæ¸åÈ¾¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ³µ¶·
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢±ßÇã¤¤¤È¤È¤â¤Ë¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤ÏÅìµþ»Ô¾ì¤Ç158±ß¼êÁ°¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¸å¡¢ÆðÄ´¤ÊÎ®¤ì¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£ºâÌ³Áê¤äºâÌ³´±¤Ê¤É¤«¤é±ß°Â¤±¤óÀ©È¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤¿ÌÌ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£¥¯¥í¥¹±ß¤â²¼¤²¤Æ±ßÇã¤¤Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¥æー¥í¥É¥ë¤¬1.04¼êÁ°¤Þ¤Ç¾å¾º¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤â1.25Âæ¤ò²óÉü¤¹¤ë¤Ê¤É¥É¥ë°Â¤ÎÆ°¤¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ£Æ£Ï£Í£Ã¸å¤Î¥É¥ë¹â¤ÎÆ°¤¤Ë¡¢½µËö¤ò¹µ¤¨¤ÆÄ´À°¤¬Æþ¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ô¼°»Ô¾ì¤â²¤½£³ô¤äÊÆ³ôÀèÊª¡¦»þ´Ö³°¼è°ú¤¬Çä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÏ¢¤Î¼çÍ×Ãæ¶ä¶âÍ»À¯ºöÈ¯É½¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢Íè½µ¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹½µ¤È¤Ê¤ë¡£½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÄ´À°¤ÎÆ°¤¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î¤¢¤È¤Ë¤ÏÊÆ£Ð£Ã£Å¥Ç¥Õ¥ìー¥¿¤ä¥«¥Ê¥À¾®ÇäÇä¾å¹â¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Í½ÁÛ¤«¤é¤ÎÐªÎ¥¤¬ÁêÅöÂç¤¤¯¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð°ì²áÀ¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï156±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ¸áÁ°¤Ë¤ÏÁ°Æü¤Î±ß°Â¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ157.93¶áÊÕ¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºâÌ³Áê¤äºâÌ³´±¤Ê¤É¤«¤é±ß°Â¤±¤óÀ©È¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÈ¿Íî¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ç¤â¾åÃÍ½Å¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÃÍ¤ò156.62¶áÊÕ¤Þ¤Ç¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£³ô¤äÊÆ³ôÀèÊª¡¦»þ´Ö³°¼è°ú¤¬ÆðÄ´¤Ê¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.03Âæ¸åÈ¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÁ°Æü£Î£Ù½ªÃÍ1.0363ÉÕ¶á¤ÇÙæ¤ß¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ë¤Ï°ì»þ1.0343¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Çä¤ê¤ÏÂ³¤«¤º¤ËÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤ÈÊÆºÄÍø²ó¤ê¤ÎÄã²¼¤È¤È¤â¤ËÇã¤ï¤ì¡¢¹âÃÍ¤ò1.0399¶áÊÕ¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤ÏÅìµþ¸áÁ°¤Î163.66¶áÊÕ¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¾åÃÍ½Å¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ë¤Ï162.35¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÇä¤ê¤â°ìÉþ¤·¤Æ163±ßÉÕ¶á¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤Ï¤ä¤ä¥æー¥íÇã¤¤¤ÎÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.25ÉÕ¶á¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï1.25ÉÕ¶á¤«¤é1.2476¶áÊÕ¤Þ¤ÇÆð²½¡£¤½¤Î¸å¤Ï²¼¤²°ìÉþ¤È¤Ê¤ê¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤ÏÇãÌá¤·¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÃÍ¤ò1.2521¶áÊÕ¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¤¢¤È¤ÏºÆ¤Ó1.25¤ò¶´¤ó¤À¿å½à¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤ÏÅìµþ¸áÁ°¤Î197.30¶áÊÕ¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆðÄ´¤ÊÆ°¤¡£¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï°ì»þ195.76¶áÊÕ¤Ë°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï°ÂÃÍ·÷¤ÇÇäÇã¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥Ý¥ó¥É¤Ï0.8287¶áÊÕ¤«¤é0.8313¶áÊÕ¤Ø¤ÈÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÆü¤Î±ÑÃæ¶ä¶âÍ»À¯ºöÈ¯É½¤Ç¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤·èÄê¤¬£¶ÂÐ£³¤È¤Ê¤ê¡¢Íø²¼¤²ÇÉ¤¬Á°²ó¤Î£±Ì¾¤«¤é£³Ì¾¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½¾Íè¤Î¥æー¥íÇä¤ê¡¦¥Ý¥ó¥ÉÇã¤¤¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÄ´À°¤¬Æþ¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ¡¡
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢±ßÇã¤¤¤È¤È¤â¤Ë¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤ÏÅìµþ»Ô¾ì¤Ç158±ß¼êÁ°¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¸å¡¢ÆðÄ´¤ÊÎ®¤ì¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£ºâÌ³Áê¤äºâÌ³´±¤Ê¤É¤«¤é±ß°Â¤±¤óÀ©È¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤¿ÌÌ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£¥¯¥í¥¹±ß¤â²¼¤²¤Æ±ßÇã¤¤Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¥æー¥í¥É¥ë¤¬1.04¼êÁ°¤Þ¤Ç¾å¾º¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤â1.25Âæ¤ò²óÉü¤¹¤ë¤Ê¤É¥É¥ë°Â¤ÎÆ°¤¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ£Æ£Ï£Í£Ã¸å¤Î¥É¥ë¹â¤ÎÆ°¤¤Ë¡¢½µËö¤ò¹µ¤¨¤ÆÄ´À°¤¬Æþ¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ô¼°»Ô¾ì¤â²¤½£³ô¤äÊÆ³ôÀèÊª¡¦»þ´Ö³°¼è°ú¤¬Çä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÏ¢¤Î¼çÍ×Ãæ¶ä¶âÍ»À¯ºöÈ¯É½¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢Íè½µ¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹½µ¤È¤Ê¤ë¡£½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÄ´À°¤ÎÆ°¤¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î¤¢¤È¤Ë¤ÏÊÆ£Ð£Ã£Å¥Ç¥Õ¥ìー¥¿¤ä¥«¥Ê¥À¾®ÇäÇä¾å¹â¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Í½ÁÛ¤«¤é¤ÎÐªÎ¥¤¬ÁêÅöÂç¤¤¯¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð°ì²áÀ¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï156±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ¸áÁ°¤Ë¤ÏÁ°Æü¤Î±ß°Â¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ157.93¶áÊÕ¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºâÌ³Áê¤äºâÌ³´±¤Ê¤É¤«¤é±ß°Â¤±¤óÀ©È¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÈ¿Íî¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ç¤â¾åÃÍ½Å¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÃÍ¤ò156.62¶áÊÕ¤Þ¤Ç¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£³ô¤äÊÆ³ôÀèÊª¡¦»þ´Ö³°¼è°ú¤¬ÆðÄ´¤Ê¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.03Âæ¸åÈ¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÁ°Æü£Î£Ù½ªÃÍ1.0363ÉÕ¶á¤ÇÙæ¤ß¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ë¤Ï°ì»þ1.0343¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Çä¤ê¤ÏÂ³¤«¤º¤ËÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤ÈÊÆºÄÍø²ó¤ê¤ÎÄã²¼¤È¤È¤â¤ËÇã¤ï¤ì¡¢¹âÃÍ¤ò1.0399¶áÊÕ¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤ÏÅìµþ¸áÁ°¤Î163.66¶áÊÕ¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¾åÃÍ½Å¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ë¤Ï162.35¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÇä¤ê¤â°ìÉþ¤·¤Æ163±ßÉÕ¶á¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤Ï¤ä¤ä¥æー¥íÇã¤¤¤ÎÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.25ÉÕ¶á¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï1.25ÉÕ¶á¤«¤é1.2476¶áÊÕ¤Þ¤ÇÆð²½¡£¤½¤Î¸å¤Ï²¼¤²°ìÉþ¤È¤Ê¤ê¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤ÏÇãÌá¤·¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÃÍ¤ò1.2521¶áÊÕ¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¤¢¤È¤ÏºÆ¤Ó1.25¤ò¶´¤ó¤À¿å½à¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤ÏÅìµþ¸áÁ°¤Î197.30¶áÊÕ¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆðÄ´¤ÊÆ°¤¡£¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï°ì»þ195.76¶áÊÕ¤Ë°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï°ÂÃÍ·÷¤ÇÇäÇã¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥Ý¥ó¥É¤Ï0.8287¶áÊÕ¤«¤é0.8313¶áÊÕ¤Ø¤ÈÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÆü¤Î±ÑÃæ¶ä¶âÍ»À¯ºöÈ¯É½¤Ç¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤·èÄê¤¬£¶ÂÐ£³¤È¤Ê¤ê¡¢Íø²¼¤²ÇÉ¤¬Á°²ó¤Î£±Ì¾¤«¤é£³Ì¾¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½¾Íè¤Î¥æー¥íÇä¤ê¡¦¥Ý¥ó¥ÉÇã¤¤¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÄ´À°¤¬Æþ¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ¡¡