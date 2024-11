2024年11月4日に、中国の自動運転技術開発企業のDeepRoute.aiが匿名の自動車メーカーから1億ドル(約150億円)の資金提供を受けたことを発表しました。DeepRoute.aiは「2025年に自動車メーカーのクライアントとともに、10以上のモデルを発売予定」と述べています。DeepRoute.ai Announces Major Series C1 Funding; Strategic Investment from Prestigious Chinese Automotive OEM - DeepRoute

https://www.deeproute.ai/en/news/368.htmlChina's DeepRoute.ai raises $100 mln as smart driving adoption speeds up | Reutershttps://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/chinas-deeprouteai-raises-100-mln-smart-driving-adoption-speeds-up-2024-11-04/Self-driving startup DeepRoute.ai raises $100M to fuel mass adoption of autonomous driving and take on Tesla in China - Tech Startupshttps://techstartups.com/2024/11/04/self-driving-startup-deeproute-ai-secures-100m-to-fuel-mass-adoption-of-autonomous-driving-and-outpace-tesla-in-china/中国・深センに本拠を置くDeepRoute.aiは、これまでスマート運転ソリューションの開発に携わっており、高精度マップを使わずに都市部や高速道路でのナビゲーションを可能にする最先端のエンドツーエンドモデル「DeepRoute IO」などを開発しています。2024年11月4日にDeepRoute.aiは、戦略的資金調達ラウンドを実施し、中国国内の匿名の自動車OEMメーカーから1億ドルを調達したことを発表しました。これにより、DeepRoute IOの研究開発の強化や自動車メーカーとのパートナーシップの拡大や将来的なロボタクシー事業への参入が促進されるとともに、AIに精通した優秀な人材の採用が支援されるとDeepRoute.aiは主張しています。DeepRoute.aiは中国全土で自社の先進運転支援システムを展開する計画を打ち出しており、2025年末までに約20万台を展開予定であることを明かしています。このシステムは、自動車メーカーのテスラが今後中国国内で販売する予定である、フルセルフドライビング(FSD)と同様の都市交通ナビゲート機能を搭載しているとのこと。DeepRoute.aiのマックスウェル・ジョウ氏は「テスラは確かに、高度な学習技術を自動運転に導入したパイオニアですが、中国市場に適応する必要があります。中国は高速道路上を歩く歩行者や、商品を届けるために急ぐ何百台ものスクーターなど、アメリカに比べて複雑な交通状況を抱えています」と述べており、中国国内のニーズに対応したDeepRoute.aiの自動化システムを用いることで、ドライバーは適切に道路交通のナビゲートを受けることができると主張しています。DeepRoute.aiは2025年に自動車メーカーのクライアントとともにに10以上のモデルを発売することを発表。2024年8月にもDeepRoute.aiは吉利汽車とメルセデス・ベンツの共同出資を受けて2モデルを発売しています。今回の出資によるパートナーシップの拡大により、車1台あたりに発生する技術ライセンス料を通して収益を生み出すことが可能になるほか、より複雑な交通状況に人工知能が対応するためのデータを収集することができるようになります。ジョウ氏は「こうしたデータ収集により、中国特有の道路シナリオに対処するためのテクノロジーの迅速な進化に役立ちます」と強調しました。ジョウ氏は「今回の自動車メーカーからの戦略的投資は、当社の技術の成熟度および量産体制への大きな評価を示すものです。この勢いを活用して、グローバル市場での展開をさらに拡大していきたいと考えています。自動運転は物理的AIを実現するための最も有望な方法であり、将来的なAI時代において当社は主要な存在になると確信しています。この歩みの中で、さらに多くのパートナーと協力できることを楽しみにしています」と語りました。なお、DeepRoute.aiは資金提供を行った具体的な企業名や、資金調達後の評価額を明らかにしていません。