ÆüËÜ¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤È¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤È¤ÎºÇÂç¤Î°ã¤¤¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Äº´Ìî³¤½®¤¬¶µ¤¨¤ë¡ª¡Ö°ìÈÖ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¡×
º£²Æ¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤«¤é¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿º´Ìî³¤½®¡£J¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¼éÈ÷¿¦¿Í¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÃÏ¤ÇÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Îº´Ìî¤Ï¡¢¡ØABEMA¡Ù¤Î»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Ä®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢»þÂå¤ËÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¸µËÌÄ«Á¯ÂåÉ½FW¥Á¥ç¥ó¡¦¥Æ¥»¤µ¤ó¤È²ñÏÃ¡£
¥Æ¥µ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«³¤½®¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¤È¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡ª¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÈJ¥ê¡¼¥°¤È¤Î°ìÈÖÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ê¤É¤Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ëº´Ìî¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ÄÁ´¤Æ¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë°ìÈÖ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÂ®¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µåºÝ¤Î½ÅÍ×À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê´ÆÆÄ¤«¤é¤â¤½¤ì¤ò¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¡Ë
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤È¤Æ¤â¤½¤³¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£ºÇ½é¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤½¤³¤Î¶¯¤ß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ù¡¹¤Ë¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»ý¤ÁÁ°¤Î¼éÈ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤·¤Æ¹¶·â¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥×¥é¥¹1¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºî¶È¤ÏÄ®ÅÄ¤Î»þ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ñ¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¤«¤Ê¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡Ë
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢Ä®ÅÄ¤Î»þ¤ÏÃ¥¤Ã¤Æ¤â¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÁ°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¼¯Åç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤Ç±¿¤ó¤Ç¹¶·â¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¿·¤·¤¤Éð´ï¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡£Áê¼ê¤Ë¤¢¤¢¤¤¤¦É÷¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¸å¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¤é·ë¹½¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï·ù¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼¯Åç¤Ç¤½¤ì¤ò¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯·Á¤Ë¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ö¥ó¥Ç¥¹¤Ç¤â¹¶·â¤ÎÉôÊ¬¤ò¤¦¤Þ¤¯½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ë
¤¤¤ä¡¢¤Þ¤ÀÁ´Á³¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥É¥ê¥Ö¥ë¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ñ¥¹¤Î¤Ä¤±¤ë°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤êÂ®¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¤È¥É¥¤¥Ä¤Î°ìÈÖ¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤ä¥Ç¥å¥¨¥ë¤ÎÉôÊ¬¤Î¤è¤¦¤À¡£¥Æ¥»¤µ¤ó¤Ïº´Ìî¤¬Ä®ÅÄ»þÂå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹¶·âÌÌ¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¼ÂºÝ¡¢º´Ìî¼«¿È¤â¹¶·âÌÌ¤Ç¤è¤ê¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Ê¤¼¡ª¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤¤Îä¶øÁª¼ê¤¿¤Á
23ºÐ¤Îº´Ìî¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æº£Ç¯½é½Ü¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï7·î¤ËÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Î³èÌö¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢ÂåÉ½Éüµ¢¤â¤¢¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£