ハローキティのお祝いフォトスポットも！アトレ上野「Hello Kitty展」限定コラボ企画

アトレ上野「Hello Kitty展」限定コラボ企画

アトレ上野では、2024年11月1日(金)〜2024年12月31日(火)の期間中、東京国立博物館 表慶館で開催される「Hello Kitty展」との限定コラボ企画を実施。

サンリオのキャラクター「ハローキティ」は、2024年に50周年を迎えました。

11月1日がお誕生日のハローキティをアトレ上野がお祝い。

アニバーサリーのお祝いとして、アトレ上野公式インスタグラマーの「アトパン」とコラボしたオリジナルデザインでアトレ上野館内を彩り、フォトスポットも登場。

また、限定オリジナルショッパーをプレゼントするキャンペーンも実施します。

(1) 「アトレ上野」×「Hello Kitty展」フォトスポット

メインビジュアルの紙袋に入った大きなハローキティ、アトパン、アトパンの彼女と一緒に写真が撮れるフォトスポットが登場!

【設置期間】2024年11月1日(金)〜12月31日(火)

【設置場所】アトレ上野EAST2階 回廊

(2) 「アトレ上野」×「Hello Kitty展」限定オリジナルショッピングバッグプレゼント

アトレ上野×「Hello Kitty展」限定オリジナルショッピングバッグを対象店舗にて1会計につき1,000円(税込)以上お買上げのお客様へプレゼントされます。

【配布期間】

2024年11月8日(金)〜無くなり次第終了

【対象店舗】

ロクシタン、アフタヌーンティー・リビング、三省堂書店、シャン・ド・エルブ他 合計22ショップ

■アトレ上野公式インスタグラマー アトパン・アトパンの彼女とは?

アトパン

アトパン・アトパンの彼女がインスタグラマーを務めるアトレ上野公式Instagramでは、アトレ上野のショップ情報や上野周辺の街情報を紹介しています。

アトレ上野公式Instagram: https://www.instagram.com/atre.ueno/

《展覧会概要》

〈展覧会名〉 Hello Kitty展-わたしが変わるとキティも変わる-

〈会期〉 2024年11月1日(金)-2025年2月24日(月・休)

〈会場〉 東京国立博物館 表慶館(東京都台東区上野公園13-9)

〈休館日〉 月曜日

(祝日または休日の場合は開館、翌日休館。2月10日(月)は開館。)

12月17日(火)、12月26日(木)〜2025年1月1日(水)は休館。

※12月24日(火)、12月25日(水)は表慶館のみ開館

〈開館時間〉 9:30〜17:00 金曜・土曜は19:00まで(入館は閉館の30分前まで)

〈公式サイト〉 https://hellokittyexhibition.com/

施設名 :アトレ上野

所在地 :東京都台東区上野7-1-1

営業時間:ショッピング/10:00〜21:00 レストラン/11:00〜22:30

※その他、一部営業時間の異なるショップがあります。

階数 :地上2階、一部地下1階

店舗面積:約6,500平方メートル

店舗数 :59ショップ(2024年10月29日現在)

