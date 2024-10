¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Óー¥¹¥È¡ß¥¢¥¬¥Ã¥È¤Î¥³¥é¥Ü¥¸¥å¥¨¥êー¤¬ÅÐ¾ì ¨¡ Á¡ºÙ¤ÇÌöÆ°´¶¤¢¤ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¤òºÆ¸½

アガットと『ファンタスティック・ビースト』のコラボジュエリーが2024年10月30日より発売される。映画の世界観を緻密に再現したアイテムだ。

「ハリー・ポッター」の前日譚を描く本作品は、ハリー達より少し前の時代に活躍する、魔法使いと人間(マグル)、そして不思議な魔法動物たちが繰り広げる物語。 そんな世界観を垣間見れるアイコニックなジュエリーを身に着ければ、いつでも壮大な物語の世界へ導いてくれるはず。

主人公たちのキャラクターを素材やこだわりのデザインで表現した多様なアイテムたち。まるで映画のワンシーンを彷彿とさせるアイコニックなデザインが施されている。きらりと光る石使いにもアガットらしいこだわりを詰め込んで、ジュエリーブランドならではの細やかな再現性も必見。

商品ラインナップは以下の通り。

<charm 26,400yen~>ニュート、ティナ、クイニーの杖とジェイコブの焼いたバゲットを杖に見立てて並べた華やかなチャームには、それぞれをイメージした天然石やダイヤモンドをセット。ニュートが魔法をかける瞬間を切り取った手のモチーフには、杖を掴む指や紳士服の袖など細部まで作りこみ、魔法で発光する青い光はアクアマリンに。劇中の重要な役割を果たす、相手の記憶を消す忘却の呪文「オブリビエイト」と書かれたサインボードを思わせるプレートも。

<charm 15,400yen~>そのほか大人気の魔法動物二フラーやオカミ―、デミガイズも!

<ring 41,800yen~>リングはニュートやジェイコブをイメージしたモデルや、ティナとクイニーの杖をイメージしたモデルなど4種類。

<ear cuff 27,500yen each>大人気の魔法動物、ニフラーやボウトラックルのイヤカフは存在感抜群。

ファンタスティック・ビースト×アガット コラボレーションジュエリーは2024年10月30日(水) よりアガット全店舗及び公式オンラインストアにて発売。

All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s24)