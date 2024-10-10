º£Ç¯¤Î11·î1Æü¤«¤é¡Ö¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¡×¡Ö¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¡×¤Ê¤É¤ÎÈ³Â§¤¬¶¯²½¡ª ¼«Å¾¼Ö±¿Å¾¼Ô¹Ö½¬À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤â
ÎáÏÂ6Ç¯11·î1Æü¤«¤é²þÀµÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢¼«Å¾¼Ö±¿Å¾Ãæ¤Î¡Ö¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¡×¡Ö¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¡×¤Ê¤É¤ÎÈ³Â§¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûº£Ç¯¤Î11·î1Æü¤«¤é¡Ö¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¡×¡Ö¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¡×¤Ê¤É¤ÎÈ³Â§¤¬¶¯²½¡ª ¼«Å¾¼Ö±¿Å¾¼Ô¹Ö½¬À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤â
°Ê²¼¡¢ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
±¿Å¾Ãæ¤Î¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ò¼ê¤Ç»ý¤Ã¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤éÄÌÏÃ¤¹¤ë¹Ô°Ù¡¢²èÌÌ¤òÃí»ë¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬¿·¤¿¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¡¢È³Â§¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨Ää»ßÃæ¤ÎÁàºî¤ÏÂÐ¾Ý³°
¡¦°ãÈ¿¼Ô¤Ï6·î°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï10Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â
¡¦¸òÄÌ¤Î´í¸±¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¡¢1Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï30Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â
¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ª¤è¤Ó¤Û¤¦½õ
¼«Å¾¼Ö¤Î¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Î¤Û¤«¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¼òÎà¤ä¼«Å¾¼Ö¤ÎÄó¶¡¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡¢¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼«Å¾¼Ö¤Ë°ì½ï¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÈ³Â§¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦°ãÈ¿¼Ô¤Ï3Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â
¡¦¼«Å¾¼Ö¤ÎÄó¶¡¼Ô¤Ï¡¢3Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â
¡¦¼òÎà¤ÎÄó¶¡¼Ô¡¦Æ±¾è¼Ô¤Ï¡¢2Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï30Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â
¼«Å¾¼Ö±¿Å¾¼Ô¹Ö½¬À©ÅÙ
¼«Å¾¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ë´Ø¤·¡¢¸òÄÌ¤Î´í¸±¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ë°ìÄê¤Î°ãÈ¿¡Ê´í¸±¹Ô°Ù¡Ë¤òÈ¿Éü ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¼Ô¤Ï¹Ö½¬À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¼õ¹ÖÌ¿Îá°ãÈ¿¤Ï5Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
´í¸±¹Ô°Ù¤È¤Ï¡¢¿®¹æÌµ»ë¡¢»ØÄê¾ì½ê°ì»þÉÔÄä»ß¡¢¼×ÃÇÆ§ÀÚÎ©Æþ¤ê¡¢°ÂÁ´±¿Å¾µÁÌ³°ãÈ¿¡¢ÄÌ¹Ô¶èÊ¬°ãÈ¿ ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¹Ö½¬¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö±¿Å¾¤ËÉ¬Í×¤ÊÅ¬À¤ä¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¼ÂÂÖ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢3»þ´Ö³Ø¤Ö¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±¿Å¾Ãæ¤Î¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¡×¡¢¡Ö¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¡×¤â¼«Å¾¼Ö±¿Å¾¼Ô¹Ö½¬À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÍè·î¤«¤é¡Ö¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¡×¶Ø»ß¤Ë¡ªÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑ¤ò¡ª¹â¹»À¸¤Î¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á·Ù»¡¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1468149?display=1