ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、立体的なフードで推しキャラを主張できる、ディズニーデザイン「ダンボールニットジップパーカ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ダンボールニットジップパーカ」

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:6,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

前:中央ファスナー、両脇ポケット

左胸・フードに刺繍

<カットソー>綿55%、ポリエステル40%、ポリウレタン5%(ダンボールニット)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ツヤ感のあるダンボールニット素材がきれいめな印象で、大人っぽく仕上げたパーカ。

左胸にはキャラクターの刺繍が、フードには大きくロゴの刺繍が施されています!

しっかりと立体感のあるフードがインパクトたっぷり◎

身生地はふっくら弾力のあるダンボールニット素材、フード紐は配色デザインにゴールドの金具留めになっています。

デザインは「ミッキーマウス」と「くまのプーさん」の2種類がラインナップ。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのパーカ。

杢グレーが基調で、シンプルなカラーなので様々なコーディネートで重宝しそう☆

© Disney

胸元にはパーカ姿の「ミッキーマウス」の刺繍が。

またパーカ紐は黒で、全体的に落ち着きのある大人っぽいデザインに仕上げられています。

© Disney

フードにはお馴染みのポップなタッチで「ミッキーマウス」のロゴをオン!

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのパーカ。

ネイビー地に、ファスナーやフード紐のゴールドの配色使いが素敵☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

胸元には「くまのプーさん」のキュートなサイドスタイルの刺繍が施されています。

フード紐のカラーがオシャレなアクセントに◎

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

フードの「くまのプーさん」のロゴも存在感抜群。

ファン心くすぐるデザインになっています。

いつものカジュアルスタイルを格上げ!

立体的なフードで推しキャラを主張できる、ディズニーデザイン「ダンボールニットジップパーカ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

