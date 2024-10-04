²£ÉÍ¡¦¶Í°þ³Ø±àÃæÅù¶µ°é³Ø¹» ¹â¤¤¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤ò»Ù¤¨¤ë¶µ°é¤Î¡Ö3ËÜÃì¡×¡§THEÌ¾Ìç¹»
Ëè½µÅÚÍË¸áÁ°10»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢Ì¾Ìç¹»¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»Ñ¤ò¡¢À¸ÅÌ¤ä¿Æ¡¢¶µ»Õ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤òÄÌ¤·¤ÆÉ³²ò¤¯¾ðÊó¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ÖTHE Ì¾Ìç¹»¡ªÆüËÜÁ´¹ñ¤¹¤´¤¤³Ø¹»Ì¾´Õ¡×¡Ê£Â£Ó¥Æ¥ìÅì¡Ë¤òÊüÁ÷¡ª ¡ÖÌ¾Ìç¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤«¡©¡×¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¶µ°é¸½¾ì¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼õ¸³¤Î»²¹Í¤Ë¤â¡ª¡ÖTHE Ì¾Ìç¹»¡ªÆüËÜÁ´¹ñ¤¹¤´¤¤³Ø¹»Ì¾´Õ¡×¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö
¡ÚÈÖÁÈÆâÍÆ¡Û
¡Ú¥Æ¥ì¥Ó³Ø¹»Ë¬Ìä¡Ä²£ÉÍ¡¦¶Í°þ³Ø±àÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¡Û
¢§²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶è¡¦ÀÄÍÕÂæ±ØÂ¾¤«¤é¥Ð¥¹ÅÐ¹»
¢§2001Ç¯³«¹»¡¦Á´¹»À¸ÅÌ1727¿Í
¢§Ãæ³Ø¹â¹»¶èÀÚ¤ê¤Ê¤¯Á°´ü¸å´ü1Ç¯¡Á6Ç¯À¸¡ã6Ç¯´Ö´°Á´Ãæ¹â°ì´Ó¶µ°é¤Î³Ø¹»À¸³è¤Ï¡©¡ä
¢§Åìµþ¥É¡¼¥à8¸ÄÊ¬¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Ï¶Í°þÃæÅù¤Î¤Û¤«¶Í°þ³Ø±à¹â¤ä¾®³Ø¹»¡¦Âç³Ø¤â¤¢¤ë
¢§¿Þ½ñ´Û¤Ï2¤Ä¤ÇÂ¢½ñ¿ôÌó10Ëüºý¡ª
¢§¿Í¹©¼Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ä¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë¤â
¢§¿©Æ²¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥«¥ì¡¼360±ß
¡ã¹â¤¤¹ç³Ê¼ÂÀÓ»Ù¤¨¤ë¶µ°é¤Î¡Ö3ËÜÃì¡×¡ä
¢§º£Ç¯½Õ¤Î¹ç³Ê¼Ô¿ô¤Ï¹ñ¸øÎ©31¿Í¡¦Áá·Ä¾åÍý65¿Í¡¦GMARCH122¿Í
¢§¼«¤é¹Í¤¨¡¢É½¸½¡¦¹ÔÆ°¤¹¤ëÎÏ¤òÍÜ¤¦¶µ°é
¡¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¡ÄËèÄ«¤ÎHR¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¾Íè¤á¤¶¤¹¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¡©
¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¡¼¥Ë¥ó¥°·¿¶µ°é¡Ä¿ô³Ø¤Î¼ø¶È¤Ë¸«¤ë¡Ö¼çÂÎÅª¤Ë²ò·è¤¹¤ëÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¡×ÊýË¡
£Ãµµæ¡Ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤òÍÜ¤¦Ãµµæ³Ø½¬
¡ãÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤â³èÌö¡ªÌÏµ¼¹ñÏ¢Éô¤Ã¤Æ¡©¡ä
¢§¼ÂºÝ¤Î¹ñÏ¢²ñµÄ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë³Æ¹ñ¤ÎÂç»È¤È¤·¤Æ¹ñºÝÌäÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦
¢§Âç²ñ¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌ¼«¤éÎ©°Æ¤·¤¿À¯ºö¡¦²ñµÄÃæ¤Î¸ò¾ÄÎÏ¤Ê¤ÉÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë
¢§Á´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¡¢¥ê¥µ¡¼¥Á¤ä¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢²ñµÄ¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤à¶Í°þÃæÅù¤ÎÌÏµ¼¹ñÏ¢Éô¤ËÌ©Ãå
¡ÚÆ°²è¡Û¼õ¸³¤Î»²¹Í¤Ë¤â¡ª¡ÖTHE Ì¾Ìç¹»¡ªÆüËÜÁ´¹ñ¤¹¤´¤¤³Ø¹»Ì¾´Õ¡×¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö
¡ÚÈÖÁÈÆâÍÆ¡Û
¡Ú¥Æ¥ì¥Ó³Ø¹»Ë¬Ìä¡Ä²£ÉÍ¡¦¶Í°þ³Ø±àÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¡Û
¢§²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶è¡¦ÀÄÍÕÂæ±ØÂ¾¤«¤é¥Ð¥¹ÅÐ¹»
¢§2001Ç¯³«¹»¡¦Á´¹»À¸ÅÌ1727¿Í
¢§Ãæ³Ø¹â¹»¶èÀÚ¤ê¤Ê¤¯Á°´ü¸å´ü1Ç¯¡Á6Ç¯À¸¡ã6Ç¯´Ö´°Á´Ãæ¹â°ì´Ó¶µ°é¤Î³Ø¹»À¸³è¤Ï¡©¡ä
¢§Åìµþ¥É¡¼¥à8¸ÄÊ¬¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Ï¶Í°þÃæÅù¤Î¤Û¤«¶Í°þ³Ø±à¹â¤ä¾®³Ø¹»¡¦Âç³Ø¤â¤¢¤ë
¢§¿Þ½ñ´Û¤Ï2¤Ä¤ÇÂ¢½ñ¿ôÌó10Ëüºý¡ª
¢§¿Í¹©¼Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ä¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë¤â
¢§¿©Æ²¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥«¥ì¡¼360±ß
¢§º£Ç¯½Õ¤Î¹ç³Ê¼Ô¿ô¤Ï¹ñ¸øÎ©31¿Í¡¦Áá·Ä¾åÍý65¿Í¡¦GMARCH122¿Í
¢§¼«¤é¹Í¤¨¡¢É½¸½¡¦¹ÔÆ°¤¹¤ëÎÏ¤òÍÜ¤¦¶µ°é
¡¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¡ÄËèÄ«¤ÎHR¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¾Íè¤á¤¶¤¹¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¡©
¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¡¼¥Ë¥ó¥°·¿¶µ°é¡Ä¿ô³Ø¤Î¼ø¶È¤Ë¸«¤ë¡Ö¼çÂÎÅª¤Ë²ò·è¤¹¤ëÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¡×ÊýË¡
£Ãµµæ¡Ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤òÍÜ¤¦Ãµµæ³Ø½¬
¡ãÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤â³èÌö¡ªÌÏµ¼¹ñÏ¢Éô¤Ã¤Æ¡©¡ä
¢§¼ÂºÝ¤Î¹ñÏ¢²ñµÄ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë³Æ¹ñ¤ÎÂç»È¤È¤·¤Æ¹ñºÝÌäÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦
¢§Âç²ñ¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌ¼«¤éÎ©°Æ¤·¤¿À¯ºö¡¦²ñµÄÃæ¤Î¸ò¾ÄÎÏ¤Ê¤ÉÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë
¢§Á´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¡¢¥ê¥µ¡¼¥Á¤ä¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢²ñµÄ¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤à¶Í°þÃæÅù¤ÎÌÏµ¼¹ñÏ¢Éô¤ËÌ©Ãå