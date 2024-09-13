¸µ¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹Àê¤¤»Õ¤¬¸ì¤ë¡Ö9·î13Æü¤Î³«±¿ºÇ¶¯ÍÌ¾¿Í¡×2°Ì¤ÏÂçÂô¤¿¤«¤ª¡¢1°Ì¤Ï¡©
¸µ¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ç¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤Î²ÜÌ¾Î¤¹áÀèÀ¸¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ä¿ôÈë½Ñ¡¢»»Ì¿³Ø¤ò¤â¤È¤Ëº£Æü¤â¤Ã¤È¤â±¿Àª¤ÎÎÉ¤¤·ÝÇ½¿Í¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª ¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸ÃÂÀ¸Æü¤ÎÍÌ¾¿Í¤ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ä¤·¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤â!?
º£Æü¤Î³«±¿ºÇ¶¯ÍÌ¾¿Í¡¢Âè2°Ì¤Ï3·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÂçÂô¤¿¤«¤ª¡Ê56¡Ë¡ª¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¹¬±¿¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¿ÍÀ¸¤Ë¡£±¿µ¤¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÀ®Ä¹¡×¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤óÍß¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Âè1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï1·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ý¯ºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¼é²°ÎïÆà¡Ê24¡Ë¡£ÂÐ¿Í±¿¤¬ºÇ¹âÄ¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤¨¤ë¿Í¤È¤Îå«¤¬¿¼¤Þ¤ê¤½¤¦¡£º£Æü¤Ï¡¢²¿»ö¤Ë¤â¹¥´ñ¿´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç±¿µ¤¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ³«±¿¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ÜÌ¾Î¤¹á¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¸µ¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ÎÎø°¦Àê¤¤¤¬¡ÖÅö¤¿¤ë¡ª¡×¤ÈÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÃíÌÜ¤Î¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤äYouTube¤Ê¤É¤ÇÍÌ¾¿Í¤òÀê¤¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀê½Ñ¡ÖÈþ¿ÍÀê²Ö¡×¤ÎÂÐÌÌ´ÕÄê¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤âÂ¨´°Çä¤ÇÍ½Ìóº¤Æñ¡£7·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢28Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÀê¤¤¥Õ¥§¥¹2024 ³«±¿Ìë»Ô¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÜÌ¾Î¤¹á¤µ¤ó¤Î´ÕÄê¤ò¼õ¤±¤¿¤¤Êý¤Ï¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª