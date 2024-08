YADEAから3機種！ハセガワモビリティ 特定原付サイクルタイプ「S-01T」「TRP-01T」「CC-01T」

ハセガワモビリティは、環境に配慮した持続可能な社会の実現に貢献することを目指し、最適な乗り心地と安定感抜群の特定原付のサイクルタイプ3機種「S-01T」「TRP-01T」「CC-01T」を2024年12月中旬に発売します。

◆特定小型原動機付自転車(特定原付)とは

・電動機の定格出力が0.6kw以下

・車体の長さ1.9m以下、幅0.6m以下

・最高速度20km/h以下

・16歳以上であれば運転免許証不要

・ヘルメット努力義務 などが対象とされます。

◆「S-01T」の製品特長

S-01T

【日本の街並みやお住まいにマッチしたオーソドックスなモデル】

・S-01Tのベースは海外ではシェアリング用機体として用いられており、より丈夫で安定性があり、不特定多数の方にも利用いただける製品として日本上陸

◆「TRP-01T」の製品特長

TRP-01T

【パワフルかつバイクを彷彿させるデザインで人気のTRPから特定原付タイプが誕生】

・TRPは2023年9月、電動アシスト自転車で発売

・発売1年で約1,000台販売された大人気モビリティ

・同製品はペダルなし、動力はモーター

・極太タイヤのファットバイクで安定感抜群の乗り心地

◆「CC-01T」の製品特長

CC-01T

【女性にも大人気なデザイン】

・スカイブルーで丸みのあるフレームに視認性の高い

・鮮やかなカゴとリアキャリアに荷物を乗せることができ幅広い利用シーンで活躍

◆製品仕様

