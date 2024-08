町中華の専門家がおすすめ！ 今食べたい、東京の「冷やし中華」7選

うだるように暑い夏、食べたいものといえば「冷やし中華」! 町中華専門家の曾茂さんに、おすすめを教えていただきました。

今年も記録的な暑さが続く東京の夏。こんなときに食べたい夏の風物詩といえば「冷やし中華」です。町中華専門家である曾茂さんに、とっておきの冷やし中華を教えていただきました!

1. 揚子江菜館(神保町)

「元祖冷やし中華:五色涼拌麺」1,580円 出典:YamaNe79さん

元祖冷やし中華として知られる「揚子江菜館」は、冷やし中華発祥の店とされています(諸説あり)。上品で繊細な盛り付けが特徴で、トッピングは日本の四季と富士山を表現しています。甘めのタレとストレートの細麺が魅力で、きゅうり、チャーシュー、錦糸卵、糸寒天、さやえんどう、海老、椎茸など、多彩な具材が彩ります。

2. 中華料理 新三陽(田端)

「棒棒鶏冷やし中華」1,500円 撮影:食べログマガジン編集部

<店舗情報>◆揚子江菜館住所 : 東京都千代田区神田神保町1-11-3TEL : 03-3291-0218

こちらでは4種類の冷やし中華が楽しめます。特におすすめは「棒棒鶏冷やし中華」。酸味の利いたタレが特徴で、トマト、カイワレ、クラゲ、蒸し鶏などのシンプルな具材が彩ります。中華のちぢれ麺にタレがよく絡み、バンバンジーのタレがアクセントとして絶妙な味わいを引き立てます。夏バテ気味の客を癒やす名店として親しまれています。

3. 中華料理 とき(武蔵小山)

「えび冷やし中華」 1,200円 出典:Suekkssさん

<店舗情報>◆中華料理 新三陽住所 : 東京都北区田端2-1-18TEL : 03-3823-0434

名物の冷やし中華は4種類。醤油だれとゴマだれの2種類のタレから選べます。特におすすめはえび冷やし中華。天ぷらにした海老が8尾も入っており、豪快なビジュアルが食欲をそそります。カラシと一緒に食べるとさらにおいしさが引き立ちます。タレの風味と具材のハーモニーが絶妙で、食べ応えのある一品です。

4. 中華屋 櫂ちゃん(新高円寺)

「冷やし中華」990円 撮影:食べログマガジン編集部

<店舗情報>◆中華料理 とき住所 : 東京都品川区荏原3-6-8 家富ビル1階TEL : 03-3783-7957

こちらは木耳肉定食が人気の町中華で、夏限定で冷やし中華を提供しています。生姜の利いたタレが特徴で、チャーシュー、わかめ、もやし、錦糸卵、紅生姜などの具材がバランスよく盛り付けられています。いかつい店主が営むチンピラ中華として知られ、個性的な雰囲気が魅力です。多くのファンに愛される、味とキャラクターが際立つ一軒です。

5. ラーメンの王様 本店(西葛西)

「冷やし中華」1,070円 出典:ありけまさん

<店舗情報>◆中華屋 櫂ちゃん住所 : 東京都杉並区高円寺南3-23-19TEL : 080-7347-1224

冷やし中華にのっているフルーツには、独自の思想を持っている人も多いはず。こちらでは大きなメロンがトッピングされているのが特徴です。フルーティーなアクセントが新鮮で、冷やし中華のタレとも不思議とマッチします。トッピングにチャーシューとハムが両方のっているのもうれしいポイント。早朝6時から営業しており、夜勤明けの労働者にも優しい店として親しまれています。

6. 昇龍(上野)

「冷やし中華」990円 出典:ボン55さん

<店舗情報>◆ラーメンの王様 本店住所 : 東京都江戸川区西葛西1-11-24TEL : 03-3687-6402

毎年6月ごろから冷やし中華の販売がスタートします。酢醤油とゴマのハイブリッドな自家製ダレが特徴で、さっぱりとした味わいが楽しめます。冷やし中華のトッピングに春雨を使用し、涼しさを演出しています。風味豊かなタレと涼感あふれる具材の組み合わせが絶妙な一品です。名物のジャンボ餃子と一緒に食べたい一皿。

7. 鶏舎(池尻大橋)

「冷やし葱そば」1,100円 出典:虎太郎がゆくさん

<店舗情報>◆昇龍住所 : 東京都台東区上野6-10-14TEL : 03-3831-0883

ファンの間では「鶏舎の冷やし葱そばを食べないと夏を越せない」と言われるほどの名物メニュー。一般的な冷やし中華とは違い、油そばのように香り豊かな香味油と和えて食べるのが特徴。どっさりのった葱のみじん切りの、ピリッとした辛みが後引くアクセントになります。シンプルで完成度の高い一品に病みつきになること間違いなし。

<店舗情報>◆鶏舎住所 : 東京都目黒区青葉台3-9-9TEL : 03-3463-5365

※価格は税込です。

教えてくれた人

曾 茂(そう しげる)

「肉汁水餃子 餃包 六本木交差点」を経営する株式会社アールキューブ代表。幼い頃から両親が町中華を営んでおり、これまで訪れた町中華は1,000店以上。日本テレビ『行列のできる相談所』に町中華専門家として出演。25万人超えのYouTubeチャンネル『Gyoza Quest 毎日餃子TV』で全国の飲食店を紹介。

文:曾 茂、食べログマガジン編集部

