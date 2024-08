濃厚で最高！ スイーツ専門家が選ぶ抹茶アイスのおいしい店2024

毎日アイスが食べたくなるほど暑い2024年の夏。そんな今こそ知りたい、最高の抹茶アイスが食べられるお店を、お菓子の歴史研究家の猫井登さんに教えてもらいました。

毎日アイスが食べたくなるほど暑い2024年の夏。そんな今こそ知りたい、最高の抹茶アイスが食べられる8軒のお店を、連載「THEご褒美スイーツ」でおなじみ、お菓子の歴史研究家の猫井登さんに教えてもらいました。さらに2軒、おいしい抹茶アイスが味わえるパフェのお店もおまけしちゃいます!

猫井登

1960年京都生まれ。 早稲田大学法学部卒業後、大手銀行に勤務。 退職後、服部栄養専門学校調理科で学び、調理免許取得。ル・コルドン・ブルー代官山校にて、菓子ディプロム取得。フランスエコール・リッツ・エスコフィエ等で製菓を学ぶ。著書に「お菓子の由来物語」(幻冬舎ルネッサンス刊)、「おいしさの秘密がわかる スイーツ断面図鑑」(朝日新聞出版刊)がある。

お菓子の歴史研究家が厳選! 絶品抹茶アイスに出合える店8選+α

1. 「ななや 青山店」(東京・渋谷)

猫井さん

「ななや」は「丸七製茶」が運営する静岡抹茶スイーツファクトリー。こちらのお店で是非味わってほしいのが、7段階の濃さに分けられた「抹茶のジェラート」! 中でも一番濃いNo.7は「世界で一番濃い抹茶のジェラート」(同社調べ)とされていて、人気商品となっています。No.1〜7の中間のNo.3がこちらのお店でレギュラーとしている基準の抹茶の濃さ。No.1でも市販のリッチタイプの抹茶アイスと同等の濃さで、No.5になると、抹茶の風味・苦みともに、かなりガツンとくる濃さです。濃度の違いを楽しみたいならば、No.5とNo.7など、2つ以上間隔をあけて2種類味わってみるのがおすすめです。

2. 「鎌倉茶々」(神奈川・鎌倉)

猫井さん

「抹茶っ茶ジェラート」は5段階から、「抹茶っ茶ソフトクリーム」はマイルド、プレミアムの2段階から抹茶の濃度を選べます。ジェラートは一般的な味わいのレベル2とコクと深みが存分に感じられるレベルMAXの食べ比べ、ソフトクリームは濃厚なプレミアムをおすすめします!

3. 「しもきた茶苑大山」(東京・東北沢)

猫井さん

全国各地の茶葉を判定して煎茶を作る、茶師の世界で最高位となる十段は、日本に十数人しかいないと言われています。1970年から続くこちらのお店の茶師・大山拓朗さんは、2003年に十段を取得。茶師十段のいる茶屋として一躍有名になりました。「抹茶ソフトクリーム」は、ソフトクリームの上にかけられた宇治抹茶エスプーマがシャリシャリ感を生み、かき氷を感じさせる楽しい逸品です。

4. 「CHAICE 下北沢店」(東京・下北沢)

猫井さん

日本伝統の素材を使用したアイスクリーム専門店。こちらの抹茶アイスは「濃い抹茶」と「香る抹茶」の2種類。「濃い抹茶」は文字通り濃厚な味わい。隠し味に加えられた山椒が抹茶の味わいを引き立てています。「香る抹茶」は時間をかけて茶葉をひいて豊潤な香りを引き出しています。両方セレクトしてダブルにし、抹茶パウダーをトッピングすれば最強の組み合わせの完成!

5. 「茶茶の間」(東京・明治神宮前)

猫井さん

原宿と表参道の中間くらいにある、カジュアルな雰囲気の日本茶カフェ。「抹茶アイス」550円(テイクアウト価格)は、カップで手軽にテイクアウトできるのもうれしいです。店内では、抹茶アイスも入ったあんみつなども味わえます。

6. 「中村藤吉本店 銀座店」(東京・銀座)

猫井さん

1854年、日本を代表する茶所である京都・宇治に生まれた中村藤吉本店。こちらの「抹茶ゼリイ[深翠]」と共に提供される抹茶アイスが絶品! 抹茶アイス、抹茶ゼリー、さらに銀座店限定トッピングの特製抹茶餡、丹波種黒豆、栗甘露がセットになったメニューで、抹茶スイーツ好きにはたまらない逸品です。

7. 「RESTAURANT 1899 OCHANOMIZU」(東京・新御茶ノ水)

猫井さん

創業1899年「ホテル龍名館 お茶の水本店」のメインダイニングとして、和食にお茶の要素を加えることで生まれたのがこちらのお店。料理だけでなくデザートも充実。おすすめは、京都府産一番茶の若芽を手摘みし、石臼で挽いた上質な抹茶を使った濃厚なジェラート。甘さ控えめのぜんざい、サクサクとした食感のおこし種、抹茶あられの組合せが楽しいです。

8. 「茶の池田や」(東京・新宿)

猫井さん

戦後まもない新宿西口民衆市場で始まり75年以上も営業している老舗。手軽に抹茶アイスを食べられるお店として人気で、「食べログ アイス・ジェラート 百名店」にも選ばれています。こちらの濃厚抹茶ソフトはなんと税込で300円! これに抹茶フィナンシェや抹茶のダックワーズなどをトッピングしてカスタマイズを楽しめます。味わいは、抹茶が濃厚で、やや苦味がたち、甘さ控えめの大人味です。

【番外編】おいしい抹茶アイスが食べられる抹茶パフェのお店も!

9. 「茶寮都路里 大丸東京店」(東京駅)

猫井さん

「茶寮都路里」は、茶の加工と販売を主な事業とする「祇園辻利」による和風喫茶。こちらの「特選都路里パフェー抹茶ー」の抹茶アイスも絶品です。パフェは上から、抹茶ホイップクリーム、抹茶カステラ、抹茶ゼリー、抹茶アイス、抹茶シャーベット……と、あらゆる抹茶スイーツを1つで味わうことができます。窓際の席から見渡せる都会の夜景も素晴らしいです。

10. 「林屋新兵衛 日比谷店」(東京・日比谷)

猫井さん

「京はやしや」がプロデュースするカフェ。こちらのお店では代々「インスタントティー」や「抹茶ミルク」といった斬新な商品を開発しており、今ではポピュラーなスイーツの一つである「抹茶パフェ」も、1969年に五代目が開発したといわれています。そんな同店の人気メニュー「古都の庭園パフェ」には、もちろん、おいしい抹茶アイスが入っています。ガラスのテリーヌ型に抹茶のアイスクリームやゼリー、スダチのシャーベットを詰め込み、抹茶生地、マスカルポーネクリームでおおった作品。表面の抹茶が苔、黒豆やクランブルが庭石に見立てられているのも芸術的です。

