北海道初の沖縄ビアガーデン！沖縄フェス実行委員会「沖縄フェス2024」

沖縄フェス実行委員会は、北海道と沖縄の相互誘客を目的とする観光プロモーションの一環として、第1回となる「沖縄フェス2024」を2024年8月20日(火)〜9月16日(月・祝)に開催します。

沖縄フェス実行委員会「沖縄フェス2024」

開催日時:2024年8月20日(火)〜9月16日(月・祝)11:00〜21:00(Lo.20:30)

開催場所:クロスホテル札幌前 特設会場(札幌市中央区北2条西2丁目23)

イベントを通じて沖縄の文化に触れていただき、沖縄観光のイメージアップを図り、観光促進、物産振興に寄与し、航空路線の便数増加を目標とした北海道と沖縄の観光客の相互誘客の実施を図ります。

来年からは沖縄側で北海道フェスを実施する計画があり、北海道・沖縄の双方で観光誘客を図ることで、さらなる新千歳⇔那覇間の直行増便に向けてアピールし、相互観光誘客の機運を醸成するものです。

■同イベントの魅力的なポイント

【泡盛・ビール1杯500円で提供!】

泡盛やオリオンビールを屋外で楽しんでもらうことで、沖縄のイメージを感じられます。

【泡盛を炭酸で割ったスタイル“沖ハイ”の展開】

北海道では、泡盛をロックで飲むイメージが強いですが、沖縄では「炭酸」で割ったスタイルが多く、同イベントでは“沖ハイ”という炭酸割の呼称で販売します。

今回のイベントでは、サツドラホールディングスのグループ会社で、北海道の人と企業を近づける北海道のマーケティング企業「リージョナルマーケティング」ご協力により、サツドラで展開されている「超炭酸」を協賛いただき、泡盛に「超炭酸」で割った“沖ハイ”を提供します。

【飲みやすいアルコールドリンクの提供】

今回は、泡盛のリキュール(アルコール度数10%程度)のものや、沖縄でも有名なシークヮーサー・マンゴー・グァバで割ったカクテルビールも提供します。

【北海道ではなかなか飲めない泡盛限定酒の提供】

北海道では、なかなか飲むことができない泡盛の古酒を始めとする限定酒を1杯1,000円で提供。

特に請福酒造のマンゴーリキュールは、日本全国で既に完売しているお酒を、限定45杯提供します。

限定酒は期間によって提供する酒造が変わり、来るたびに違う限定酒を楽しめます。

【島唄LIVEやエイサーチームの出演などのイベント企画】

沖縄から島唄を歌うアーティストや、札幌で活躍するエイサーチームなどが出演して会場を盛り上げます。

また札幌のイベンターともタイアップし、日々様々なイベント演出を行います。

8月24日・25日は沖縄から「泡盛の女王」が来場します!

【沖縄旅行が当たるLINEスタンプラリーの実施】

沖縄旅行や沖縄のリゾートホテルの宿泊券など豪華特典が当たるLINEスタンプラリーを開催。

会場に来場するたびに押せる1日1回のスタンプQRの読込で3つスタンプを集めると、特典に応募が可能。

最大10回応募ができ、当選チャンスがアップします。

主催:沖縄フェス実行委員会(株式会社エゾシノ)

協力:クロスホテル札幌、LIFE FORCE Entertainment 株式会社、

株式会社沖縄県物産公社

後援:沖縄県、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー、

沖縄県酒造組合、オリオンビール株式会社、

公益社団法人北海道観光機構、札幌商工会議所

協賛:株式会社エイチ・アイ・エス北海道事業部、

株式会社JTB北海道事業部、北海道ツアーズ株式会社、

ルネッサンスリゾートオキナワ、

ロワジールホテル&スパタワー那覇、

沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ、

ワンボックスレンタカー(カーショップユーフォー有限会社)、

株式会社リージョナルマーケティング

