『JR東日本 ポケモンスタンプラリー2024』が開催されます。

JR東日本 ポケモンスタンプラリー2024

JR東日本は、テレ東系で放送中のテレビアニメ「ポケットモンスター」とタイアップし、『JR東日本 ポケモンスタンプラリー2024』を開催!

スタンプラリー(=冒険)の舞台となる首都圏36駅に、ライジングボルテッカーズの仲間たちやジムリーダーのポケモンのスタンプが登場します。

6駅、12駅、36駅と3つのステージを達成することで、このスタンプラリーでしか手に入らない賞品(数量限定)がプレゼントされます。

また、新幹線コースは、いにしえの冒険者ルシアスの仲間である「六英雄」とテラパゴスのスタンプが登場!

「黒いレックウザ」は、期間限定で「盛岡駅」と「山形駅」のスタンプに出現します。

いずれか1駅のスタンプ1個を押印すると、東京駅ゴールカウンターで賞品(数量限定)をプレゼントします。

さらに、連動企画として、テレビアニメに登場するポケモンの装飾を施した山形新幹線E8系や山手線、京浜東北線、中央快速線を運行します。

1 開催概要

(1)期間

2024年7月12日(金) ~ 9月1日(日)

始発から終電まで(一部の駅はスタンプ設置時間が異なります)

(2)スタンプラリーエリアマップ(首都圏)

【スタンプ設置駅】

全36駅(首都圏エリアのJR東日本35駅と東京モノレール1駅)

(3)冒険の始め方(首都圏)

STAGE1 「6駅コース~旅立ち編~」

.好織鵐彡(STAGE1・EXTRA STAGE版)を手に入れ、お好きなスタンプ6個を集めよう!

首都圏に設置された36駅の中からお好きな6駅を巡り、6個のスタンプを押印してください。

※異なる6駅の組み合わせのみ有効となります。

※仙台駅・盛岡駅・山形駅・秋田駅・新潟駅・長野駅のスタンプは対象外です。

※スタンプ帳(STAGE1・EXTRA STAGE版)は、首都圏の主な駅・新幹線のスタンプ設置駅で7月12日(金)より配布します。

▲粥璽訶絞泙NewDaysへ!

スタンプを集め、指定のゴール店舗のNewDaysにスタンプ帳をお持ちいただくと、「スペシャルフレンダ

ピックニャローテ」と「スペシャルポストカード」、「スタンプ帳(STAGE2・STAGE3版)」をプレゼントします。

※賞品の引換えはお一人さま1個です。

※賞品引換期間は、2024年7月12日~9月2日までです。

※賞品の引換えは、各店舗の営業時間内に限ります。

STAGE2 「12駅コース~テラスタル研修 デビュー編~」

STAGE2対象駅」のライジングボルテッカーズの仲間たちのスタンプを12個集めよう!

スタンプ帳(STAGE2・STAGE3版)に「STAGE2対象駅」のスタンプを12個押印してください。

※STAGE1で集めたスタンプを切り取ってスタンプ帳(STAGE2・STAGE3版)に貼り付けることも可能です。

東京駅特設ゴールカウンターへ!

スタンプを集め、東京駅特設ゴールカウンターにスタンプ帳をお持ちいただくと、ライジングボルテッカーズのポケモンがデザインされた「スペシャルネックストラップ」と 『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』で使える「テラピース6タイプセット各タイプ50個のシリアルコード」をプレゼントします。

※賞品の引換えはお一人さま1個です。※STAGE2・STAGE3・EXTRA STAGEは同時に賞品の引換えが可能です。

STAGE3 「36駅コース~テラスタル研修 エキスパート編~」

8つのエリアを巡り、テラスタル研修にチャレンジ!36駅のスタンプをすべて集めよう!

スタンプ帳(STAGE2・STAGE3版)に首都圏に設置された36駅すべてのスタンプを押印してください。

※STAGE1で集めたスタンプを切り取ってスタンプ帳(STAGE2・STAGE3版)に貼り付けることも可能です。

東京駅特設ゴールカウンターへ!

スタンプを集め、東京駅特設ゴールカウンターにスタンプ帳をお持ちいただくと、「テラスタル研修達成証」

をプレゼントします。

※賞品の引換えはお一人さま1個です。※STAGE2・STAGE3・EXTRA STAGEは同時に賞品の引換えが可能です。

(4)冒険の始め方(新幹線)

EXTRA STAGE「新幹線コース~六英雄編~」

新幹線停車駅に、「六英雄」とテラパゴスのスタンプが登場!

さらに、期間限定で「盛岡駅」と「山形駅」のスタンプに「黒いレックウザ」が出現!

/郡汗停車駅に設置されているスタンプを「1個」集めよう!

スタンプ帳(STAGE1・EXTRA STAGE版)に仙台駅、盛岡駅、山形駅、秋田駅、新潟駅、長野駅から選んだ「1駅」のスタンプを押印してください。

※スタンプ帳(STAGE1・EXTRA STAGE版)は首都圏の主な駅・新幹線のスタンプ設置駅で7月12日(金)より配布します。

東京駅特設ゴールカウンターへ!

スタンプを集め、東京駅特設ゴールカウンターにスタンプ帳をお持ちいただくと、「スペシャルメダル」を プレゼントします。

※賞品の引換えはお一人さま1個です。※STAGE2・STAGE3・EXTRA STAGEは同時に賞品の引換えが可能です。

2 連動企画

(1)スタンプ帳(スペシャル版)販売

描き下ろしデザインのパスケース付きのスタンプ帳(スペシャル版)を一部のNewDaysで販売します。

スタンプ帳(スペシャル版)は、首都圏36駅と新幹線6駅のすべての押印欄があり、始めからすべてのスタンプを集めることができます。

販売価格:2,420円(税込)

販売店舗は、公式WEBサイトにてお知らせいたします。

販売期間:2024年7月12日(金)~9月1日(日)

※売り切れ次第終了となります。

※NewDaysでの賞品の引換えはできません。

※スタンプ帳(スペシャル版)の賞品引換は東京駅特設ゴールカウンターのみとなります。

(2)ポケモンラッピング新幹線運行

2024年3月にデビューした山形新幹線E8系に、テレビアニメ「ポケットモンスター」に登場するポケモンのラッピングを施した「ポケモンラッピング新幹線」を運行します。

運行期間:2024年7月12日(金)~9月1日(日)

運行車両:山形新幹線E8系 1編成

運行情報は、公式WEBサイトにてお知らせいたします。

※運行状況などにより、変更の場合がございます。

(3)ポケモンラッピング山手線・京浜東北線・中央線運行

テレビアニメ「ポケットモンスター」に登場する「ニャローテ」「クワッス」「ホゲータ」をデザインした、ラッピングトレインが期間限定で運行します。

運行期間:2024年7月29日(月)~8月下旬

運行路線:山手線・京浜東北線・中央快速線 各1編成

※運行状況などにより、変更の場合がありますございます。

(4)フォトスポットが登場

東京駅や一部駅などに壁面装飾や四天王のフォトパネルなどのフォトスポットが登場します。

スタンプラリーに参加しながらフォトスポットでの記念撮影を楽しめます。

(5)キャプテンピカチュウサンバイザーの配布

キャプテンピカチュウのサンバイザーを東京駅特設ゴールカウンターで配布します。

配布場所:東京駅特設ゴールカウンター

配布期間:2024年7月12日(金)~9月2日(月)

※なくなり次第配布終了となります。

(6)キャプテンピカチュウのグリーティング開催

ウォーターズ竹芝にて、キャプテンピカチュウのグリーティングを開催します。

日時:7月14日(日)

(第1回)14:00~14:15

(第2回)15:30~15:45

(第3回)17:00~17:15

会場:ウォーターズ竹芝プラザ芝生広場(浜松町駅から徒歩約6分)

参加費:無料

※13:00から会場にて整理券を配布いたします。

※各回5分前に整理券をお持ちの上、会場へお越しください。

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

主 催:東日本旅客鉄道株式会社

企画・編集:株式会社ジェイアール東日本企画

協力・監修:株式会社ポケモン、株式会社小学館集英社プロダクション、株式会社テレビ東京

協 力:株式会社JR東日本ステーションサービス、東京モノレール株式会社、株式会社JR東日本クロスステーション、一般社団法人竹芝タウンデザイン、株式会社アトレ

※画像・イラスト等はイメージです。実際のものとは異なる場合がありますのでご了承ください。また、イベントの内容等は予告なく変更・中止となる場合があります。

※スタンプラリーへの参加は無料ですが、スタンプ設置駅やゴール店舗のある駅までの運賃等はお客さま負担となります。

