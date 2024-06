レスター、37歳ヴァーディとの契約延長を発表！　元得点王がプレミア帰還決定

レスターが元イングランド代表FWジェイミー・ヴァーディとの契約延長を7日に発表した。現在37歳のヴァーディはアマチェアや5部リーグでのプレーを経て、2012年に当時チャンピオンシップ(2部)に所属していたレスターへ加入した。すぐさま前線の主軸に定着しプレミアリーグ昇格に貢献すると、2015−16シーズンには公式戦通算38試合の出場で24ゴール7アシストを記録。リーグ得点王に輝く大活躍で、元日本代表FW岡崎慎司らと共に“奇跡の優勝”の原動力となった。

We’re thrilled to announce our iconic No.9 has agreed a new deal to 2025 📝