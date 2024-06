ブランドシンボルも改定！理容・美容室「PLAGE」リブランディング

阪南理美容は、創立40周年を機に全国に615店舗展開する理容・美容室「PLAGE」のリブランディングを実施しました。

理容・美容室「PLAGE」リブランディング

「PLAGE」公式HP:

https://www.plage-bb.co.jp/

阪南理美容は、創立40周年を機に全国に615店舗展開する理容・美容室「PLAGE」のリブランディングを実施。

時代とともに変化した「美しい」という価値観や、多様化したニーズに応えるために。

PLAGEはお客さまや世の中との約束を明文化した「ステートメント」と新たな象徴となる「ブランドシンボル」を掲げ、店舗デザインのリニューアルなど総合的にブランドを刷新し、新たなステージへと邁進します。

理容・美容業界、年商日本一の企業として。

古くから愛される街の理容・美容室として。

「継承と革新」に基づき、業界を牽引していく誓いを、新たに胸にし、「キレイ」をアップデートし続ける存在へと生まれ変わるPLAGEにご期待ください。

新生「PLAGE」のブランドシンボル・ロゴ

ブランドシンボルはPLAGEの頭文字「P」をモチーフに、理容・美容を象徴するハサミを表現。

ブランドカラーはレッドで、美しさへの熱意と探究心をイメージしました。

ロゴ一覧

■新生「PLAGE」ステートメント

誰もが時間を大切にしている時代だからこそ、お客さまにとって「いちはやく自分らしく変われる場所」でありたいというPLAGEの思いを「らしさを、はやく。」という言葉で表現しました。

ステートメント

■リブランディングを体験する店舗リニューアル

お客さまと従業員の声から「シンプル」「カジュアル」「ナチュラル」の3つのイメージを軸に、近畿圏の店舗から順次リニューアル。

「機能×美」という視点で、お客さまの居心地の良さと従業員の働きやすさをより一層、充実させていきます。

パース一覧

