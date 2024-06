Amazonポイント還元スタート記念 10%ポイント還元キャンペーンがスタート!

アマゾンジャパンは31日、同社が提供するタブレット「Fire」シリーズやマルチメディアストリーミングデバイス「Fire TV」シリーズなど向けアプリ配信マーケット「Amazonアプリストア」において「Amazonポイント還元スタート記念 10%ポイント還元キャンペーン」( https://www.amazon.co.jp/b?node=24826708051 )を日本時間(JST)の2024年5月31日(金)12時00分から6月16日(日)23時59分まで実施すると発表しています。

キャンペーンではAmazonアプリストア内における「Amazonポイント」の提供開始を記念して対象アプリでの課金を対象に課金額の10%相当のポイント還元を提供するとのこと。対象製品はFireタブレットのほか、Android搭載のスマートフォン(スマホ)およびタブレットで、特典のAmazonポイントは課金後数分以内にAmazonアカウントに付与されるとのこと。なお、通常はAmazonアプリストアの対象アプリ内課金において100円ごとに2ポイント(2%)還元となっています。AmazonアプリストアはFireタブレットやFire TVにおけるアプリ配信マーケットで、別途、Android搭載スマホ・タブレットでも「Amazonアプリストア」アプリをダウンロード・インストールすれば利用できます。今回、そんなAmazonアプリストアにおいてAmazon.co.jpで使えるAmazonポイントが日本のAmazonアプリストアでも利用できるようになり、対象のアプリ内課金で通常2%ポイントが還元されるほか、Amazonアプリストアの対象アプリ内課金の支払いにAmazonポイントが使えるようになっています。AmazonアプリストアにてAmazonポイントが提供されたことを記念し、対象アプリの課金において通常2%ポイント還元のところを10%ポイント還元となるAmazonポイント還元スタート記念 10%ポイント還元キャンペーンが実施されています。対象アプリは以下の通り。・ホームスケイプ (Homescapes)・モンスターストライク for Amazon・放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち・TikTok・#コンパス for Amazon・マフィア・シティ-極道風雲・エボニー - 王の帰還・FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS・ロードモバイル【本格リアルタイムストラテジーMMORPG】・ファイナルファンタジー15:新たなる王国 (Final Fantasy XV)・アズールレーン・パズル&ドラゴンズ for Amazon・クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ・FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS・星のドラゴンクエスト for Amazon・白猫プロジェクト・日替わり内室・Roblox・サマナーズウォー: Sky Arena

記事執筆:memn0ck

