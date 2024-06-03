AmazonアプリストアでもAmazonポイントが提供開始！対象アプリでの課金でスタート記念10％ポイント還元キャンペーンが6月16日まで実施中
|Amazonポイント還元スタート記念 10％ポイント還元キャンペーンがスタート！
アマゾンジャパンは31日、同社が提供するタブレット「Fire」シリーズやマルチメディアストリーミングデバイス「Fire TV」シリーズなど向けアプリ配信マーケット「Amazonアプリストア」において「Amazonポイント還元スタート記念 10%ポイント還元キャンペーン」（ https://www.amazon.co.jp/b?node=24826708051 ）を日本時間（JST）の2024年5月31日（金）12時00分から6月16日（日）23時59分まで実施すると発表しています。
AmazonアプリストアはFireタブレットやFire TVにおけるアプリ配信マーケットで、別途、Android搭載スマホ・タブレットでも「Amazonアプリストア」アプリをダウンロード・インストールすれば利用できます。
今回、そんなAmazonアプリストアにおいてAmazon.co.jpで使えるAmazonポイントが日本のAmazonアプリストアでも利用できるようになり、対象のアプリ内課金で通常2％ポイントが還元されるほか、Amazonアプリストアの対象アプリ内課金の支払いにAmazonポイントが使えるようになっています。
AmazonアプリストアにてAmazonポイントが提供されたことを記念し、対象アプリの課金において通常2％ポイント還元のところを10％ポイント還元となるAmazonポイント還元スタート記念 10%ポイント還元キャンペーンが実施されています。対象アプリは以下の通り。
・ホームスケイプ （Homescapes）
・モンスターストライク for Amazon
・放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち
・TikTok
・#コンパス for Amazon
・マフィア・シティ-極道風雲
・エボニー - 王の帰還
・FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS
・ロードモバイル【本格リアルタイムストラテジーMMORPG】
・ファイナルファンタジー15：新たなる王国 （Final Fantasy XV）
・アズールレーン
・パズル＆ドラゴンズ for Amazon
・クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ
・FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS
・星のドラゴンクエスト for Amazon
・白猫プロジェクト
・日替わり内室
・Roblox
・サマナーズウォー: Sky Arena
記事執筆：memn0ck
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