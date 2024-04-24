鳥取vs浦和 スタメン発表
[4.24 ルヴァン杯2回戦](Axis)
※19:30開始
主審:高崎航地
副審:西村幹也、竹長泰彦
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 41 大城蛍
DF 6 温井駿斗
DF 16 丸山壮大
MF 20 常安澪
MF 34 曽我大地
MF 10 世瀬啓人
MF 17 小澤秀充
FW 15 東出壮太
FW 18 田中翔太
控え
GK 31 高麗稜太
DF 29 小泉隆斗
DF 3 坂本敬
DF 4 二階堂正哉
MF 14 普光院誠
MF 33 長谷川アーリアジャスール
MF 7 松木駿之介
FW 13 高尾流星
FW 9 富樫佑太
監督
林健太郎
[浦和レッズ]
先発
GK 16 牲川歩見
DF 4 石原広教
DF 20 佐藤瑶大
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 13 渡邊凌磨
MF 47 武田英寿
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 3 伊藤敦樹
FW 38 前田直輝
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 10 中島翔哉
控え
GK 31 吉田舜
DF 23 井上黎生人
DF 28 アレクサンダー・ショルツ
MF 25 安居海渡
MF 27 エカニット・パンヤ
MF 29 堀内陽太
MF 39 早川隼平
MF 8 小泉佳穂
FW 30 興梠慎三
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
※19:30開始
主審:高崎航地
副審:西村幹也、竹長泰彦
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 41 大城蛍
DF 6 温井駿斗
DF 16 丸山壮大
MF 20 常安澪
MF 34 曽我大地
MF 10 世瀬啓人
MF 17 小澤秀充
FW 15 東出壮太
FW 18 田中翔太
控え
GK 31 高麗稜太
DF 29 小泉隆斗
DF 3 坂本敬
DF 4 二階堂正哉
MF 33 長谷川アーリアジャスール
MF 7 松木駿之介
FW 13 高尾流星
FW 9 富樫佑太
監督
林健太郎
[浦和レッズ]
先発
GK 16 牲川歩見
DF 4 石原広教
DF 20 佐藤瑶大
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 13 渡邊凌磨
MF 47 武田英寿
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 3 伊藤敦樹
FW 38 前田直輝
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 10 中島翔哉
控え
GK 31 吉田舜
DF 23 井上黎生人
DF 28 アレクサンダー・ショルツ
MF 25 安居海渡
MF 27 エカニット・パンヤ
MF 29 堀内陽太
MF 39 早川隼平
MF 8 小泉佳穂
FW 30 興梠慎三
監督
ペア・マティアス・ヘグモ