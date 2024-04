ヒルトン東京1階の「マーブルラウンジ」にて、『スイーツ・タイムマシーン』をテーマにした夏のスイーツビュッフェを開催!

旬のフルーツをふんだんに用いたスイーツや、ノスタルジックなスイーツの進化系など20種類以上が登場するほか、5種類のアイスクリームなどが提供されます☆

ヒルトン東京「マーブルラウンジ」スイーツビュッフェ「スイーツ・タイムマシーン」

開催期間:2024年5月8日(水)〜8月下旬 ※予定

営業時間:毎日 14:30〜17:00(14:30〜16:30/15:00〜17:00の2部制)

料金:平日 5,500円(税・サ込)/土・日・祝日 5,900(税・サ込)

会場:ヒルトン東京1F 「マーブルラウンジ」

ヒルトン東京1Fにある、中央にらせん階段を配し、2階まで吹き抜けの開放感あふれる「マーブルラウンジ」

季節ごとにストーリー性を持たせたスイーツとビュッフェ台のデコレーションにより、まるで物語の中に迷い込んだかのような世界観とともに食事が楽しめるレストランです。

そんな「マーブルラウンジ」にて『スイーツ・タイムマシーン』をテーマにしたスイーツビュッフェを開催。

夏の訪れと共に思い出される淡いノスタルジーや子供の頃ワクワクしながら思い描いた未来をスイーツで再現しながらまるで時間旅行をしているような不思議な体験が楽しめるビュッフェです。

ラウンジ内に一歩足を踏み入れると、レトロと近未来が混在するイマーシブな世界観の中、所狭しとビュッフェ台を彩るカラフルなスイーツにワクワク気分が盛り上がります。

ヨーグルトムースにカンパリリキュールを利かせたジェノワーズとオレンジムース、スイカのコンフィチュールを忍ばせた「未来のスイカはこんな味?」や、

シャインマスカットゼリー入りアーモンドムースとローズマリー風味のマスカットゼリーの組み合わせにとたっぷりのシャインマスカットを冠した「未来永劫マスカットの世界線」、

チーズスフレにココナッツをコーティングし、オレンジ、マンゴー、キウイ、ドラゴンフルーツなどをトッピングした「君たちキウイ、オレンジ、マンゴーだね」、

苺風味のチョコレートムースの中にルビーグレープフルーツのコンフィチュールとシャンパンムースが大人味の「我らいちご世代」など、見た目と味のギャップ萌えも楽しいスイーツをゆったりと味わうことができます。

さらに、ノスタルジックなレトロ進化系スイーツやチョコレートを様々に味わうスイーツも多数ラインナップ。

ライチ香るタルト生地の上に、板チョコのフォルムのフランボワーズ&ダークチョコレートのガナッシュを乗せた「あの日渡せなかったチョコレート」、

コーヒームースの中にアニス風味のキャラメルバナナのコンフィチュール、コーヒーゼリーをトッピングした「放課後のプリン・ア・ラ・モード」、

ホワイトチョコレートのババロアとラムレーズン入りチョコレートノワールのムースの組み合わせがリッチな「時空を旅するショコラ」、

まるで梅のキャンディのような味わいのグラススイーツ「梅子ちゃんの初恋ゼリー」は大葉のゼリーの中にたっぷりの赤スグリと梅風味の白桃ムースが爽やかです。

ほかにも5種類のアイスクリームと10種類のトッピング、さらに韓国で人気のピンスも登場。

チョコミントやリッチマンゴーなどのアイスクリームは、フルーツやナッツに加えパチパチやグミなど懐かしのお菓子をトッピングしてオリジナルアイスクリームとして楽しめます。

ミルクフレーバーで用意されるミニサイズのピンスは、きなこや黒糖、各種フルーツソースなどとともに味わえる一品です。

スイーツに加え、「ナポリタン」や「ポテトサラダ」、「エビピラフ」など7種類のお食事も登場。

午後のアフタヌーンティーとしてはもちろん、少し遅めのランチとしても楽しめるのもポイントです。

ドリンクはロンネフェルト社の紅茶より、スイーツビュッフェのテーマ、季節に合わせた「ホワイトビーチ」や「メルヘンガーデン」など8種類の紅茶と各種コーヒーが用意されます。

摩訶不思議な夏スイーツ20種類以上やアイスクリーム、ピンスにときめくスイーツビュッフェ。

ヒルトン東京「マーブルラウンジ」のスイーツビュッフェ「スイーツ・タイムマシーン」は、2024年5月8日より開催です☆

