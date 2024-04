Googleが、カスタムArmベースのCPUである「Axion」を発表しました。このデータセンター向けチップのAxionは、2024年後半にGoogle Cloud経由で利用可能になる予定です。Introducing Google’s new Arm-based CPU | Google Cloud Bloghttps://cloud.google.com/blog/products/compute/introducing-googles-new-arm-based-cpu

Google unveils Arm-based data center processor, new AI chip | Reutershttps://www.reuters.com/technology/google-unveils-arm-based-data-center-processor-new-ai-chip-2024-04-09/Google’s new Arm-based CPU will challenge Microsoft and Amazon in the AI race - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/4/9/24125074/google-axion-arm-cpu-ai-chips-cloud-server-data-centerGoogleは2024年4月9日に、ラスベガスで開催されたクラウドカンファレンスのCloud Nextで、Armベースのデータセンター向けチップであるAxionを発表しました。Googleはこれまで、Google Cloudで提供される機械学習特化プロセッサの「Tensor Processing Unit(TPU)」や、YouTube動画の処理に最適化されたVCU(Video Coding Unit)の「Argos」などを開発しており、今回発表されたAxionも直接CPUを流通させるのではなく、Googleのクラウドを通じて顧客に提供されます。Googleによると、Axionは現行のクラウドで利用可能な最速のArmベースのインスタンスに比べて性能が最大30%向上しているほか、同じく現行世代のx86ベースのインスタンスと比べるとパフォーマンスは最大50%、エネルギー効率は最大60%優れているとのこと。Google Cloudのヴァイスプレジデント兼コンピューティングおよび機械学習インフラ担当ゼネラルマネージャーのマーク・ローマイヤ氏は、「Axionは、顧客が既存のワークロードを簡単にArmに移行できるようにするものです。Axionはオープンな基盤の上に構築されているので、場所に捕らわれることなくArmを活用している顧客は、アプリを再設計したり書き直したりすることなく、手軽にAxionを導入することができます」と述べました。AI市場での覇権を巡って大手IT企業らがしのぎを削る中、AIを動作させるハードウェアの開発競争も過熱しており、2023年11月にはMicrosoftとAmazonがそれぞれArmベースのAI特化チップを打ち出して、この分野で先行するNVIDIAを猛追しています。一方、クラウドでMicrosoftやAmazonと競合しているGoogleは、これまでYouTubeやAI、スマートフォン向けのチップを製造してきましたが、Armベースのサーバー向けCPUの構築はまだでした。Googleは、AxionでGoogle Earth EngineやYouTube広告プラットフォームをはじめとするGoogleのサービスを拡張する計画で、2024年後半にGoogle Cloudの顧客に向けてAxionを提供する予定としています。Armのレネ・ハースCEOは「Googleの新CPU・Axionの発表は、Googleのインフラストラクチャに最適化され、高性能なArm Neoverse V2プラットフォームの上に構築されたカスタムシリコンを提供する上で、重要なマイルストーンとなります。数十年にわたるエコシステムへの投資に、Googleの継続的なイノベーションとオープンソースソフトウェアへの貢献が組み合わさり、あらゆる場所でArmを実行している顧客にとって最も重要なワークロードのための最高のエクスペリエンスが保証されることでしょう」とコメントしました。