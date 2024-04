Metaの短文投稿SNS「Threads」では、2024年3月22日から同じ投稿をMastodonやMisskeyなどの分散型SNSプラットフォームに同時投稿できる「フェディバースでのシェア」機能のテストが実施されています。そんな中、アメリカのジョー・バイデン大統領のThreadsアカウントが、フェディバースへの同時投稿機能を有効化してMastodonへの同時投稿を開始しました。

President Biden is now posting into the fediverse - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/4/2/24119353/joe-biden-threads-mastodon-activitypub-fediverseフェディバースとは、さまざまなサーバーからなるオープンソーシャルネットワークで、サーバー同士が互いに接続されており、相互通信できることが特徴です。Threadsはフェディバースで使用されるプロトコル「ActivityPub」への対応に取り組んでおり、2024年3月22日から日本・アメリカ・カナダで「Threadsへのポストを他のSNSに同時配信する機能」や「他SNSからの『いいね!』を確認する機能」のテストを実施しています。なお、Threadsでこれらの機能を有効化する手順は、以下の記事で示しています。ThreadsがMastodonなど分散型SNSへの投稿シェア機能のベータテストを日本・アメリカ・カナダで開始 - GIGAZINEホワイトハウスがThreads公式アカウントを開設したのは2023年11月のことです。Threadsアカウントの解説に際して、ホワイトハウスの報道官は「ThreadsはXと並行して運用していく」と語っていました。ついにジョー・バイデン大統領やホワイトハウスが公式Threadsアカウントを開設、今後はX(旧Twitter)と併用していく予定 - GIGAZINE今回のバイデン大統領のThreadsアカウントによる「フェディバースでのシェア」機能有効化によって、大統領の投稿をMastodonなどのSNSで閲覧できるようになりました。ただし、Mastodon上のバイデン大統領の投稿へ返信しても、Threadsに届くことはないため、返信が確認される可能性は低くなります。バイデン大統領のThreadsアカウントが以下。ユーザーネーム「potus」の右隣にフェディバースでのシェア機能を有効化していることを示す「threads.net」というラベルが表示されています。ラベルをクリックすると、フェディバース上でのをクリックすることで、フェディバースでのユーザーネームを確認できます。バイデン大統領のフェディバースでのユーザーネームは「@potus@threads.net」でした。Mastodonでバイデン大統領の投稿を閲覧する方法は次の通り。まず、Mastodonトップページの検索欄でユーザーネーム「@potus@threads.net」を検索すると、検索結果にバイデン大統領のアカウントが表示されます。後は、バイデン大統領のアカウントをクリックすれば投稿を閲覧できます。Mastodon上でのバイデン大統領の投稿一覧ページが以下。Threadsと同じ内容を閲覧できました。