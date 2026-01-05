【新宿御苑】大人気エスプレッソ専門店「cois espresso club」がリニューアル！ とろけるブリュレチーズケーキ＆エスプレッソを堪能
大人気エスプレッソ専門店「cois espresso club」がリニューアルオープン
東京メトロ新宿御苑前駅から徒歩すぐ。「cois espresso club」が見えてきます。
平日でもオープンと同時にほぼ満席になるほど、大人気のお店です。
より多くのお客さまにこだわりのエスプレッソやバスクチーズケーキを楽しんでもらいたいという思いから、新宿御苑前の店舗を移転リニューアルオープンしたのだそう。
シックでおしゃれな店内は、まるでヨーロッパにいるかのような気分に！
黒を基調としたシックな店内は、まるでヨーロッパにあるカフェのような雰囲気。食事だけでなく空間も楽しんでほしいという思いから、こだわりをもってつくりあげたのだとか。
より多くのお客さまに楽しんでもらえるよう、座席を2倍近く増やしたそう。カウンター席も用意されているので、おひとりさまでも利用しやすいですよ。
パリとろ食感のブリュレチーズケーキ＆飲むスイーツを目指したエスプレッソ
今回は「cois espresso club」の看板メニューである「ブリュレバスクチーズケーキ」、おすすめドリンクの「ブリュレエスプレッソ」と「コイスラテ」をご紹介します。
「cois espresso club」でいちばん人気のバスクチーズケーキ「ブリュレ」。
艶のある焼き色に食欲をそそられるバスクチーズケーキ。くどすぎない、ほどよい濃厚さに仕上がるよう、クリームチーズ、チェダーチーズ、パルメザンチーズの3種類のチーズをミックスしています。チーズの配合へのこだわりがおいしさの秘訣なんだとか。
「ブリュレバスクチーズケーキ」は、砂糖をまぶしてバーナーで10秒ほどじっくりと炙ります。ブリュレのパリパリ感を出すために丁寧に仕上げていきます。
炙らないチーズケーキ「プレーン」850円もあるので、食べ比べるのもおすすめ。
フォークを入れるとブリュレのパリッと感を感じられ、中からとろっとしたチーズが出てきます。
パリとろ食感と濃厚でクリーミーな味わい。重たすぎずほどよい甘さに仕上がっていて、口に入れるとすぐに溶けてなくなってしまうので、ぺろりと完食できちゃいます。ぜひ、コーヒーのお供にいかがでしょうか？
「ブリュレエスプレッソ」はバスクチーズケーキと一緒に注文されることが多いドリンクメニュー。
美しい二層に分かれたコーヒーと、カスタードクリームが特徴的です。
こちらも、上からバーナーで炙っていて、表面をスプーンで割ってからよく混ぜるのがおいしく飲むポイント！
カスタードクリームの甘さとコーヒーの苦味が絶妙にマッチしていて、まるでプリンを飲んでいるかのような味わい。スイーツ感覚で飲めるのに、もったりとした重さはなく、飲みやすさも兼ね備えているため、コーヒーが苦手な人でも楽しめる逸品です。
「コイスラテ」は、シナモンクリーム、シナモンパウダー、シナモンスティックと、シナモンがふんだんに使われている、シナモン好きにはたまらないラテ。
目をひくのは、火をつけた先端から煙が伸びるシナモンスティックと星型の八角。香りを引き立たせるために添えられていて、スプーンの代わりにシナモンスティックで混ぜるとよりシナモンの香りが際立ちます。
甘めではあるものの、シナモンが香ばしく大人な味わいに。味だけでなく、見た目や香りにもこだわったラテです。
どちらのドリンクも、ほのかなコーヒーの苦味が、甘くとろけるバスクチーズケーキと相性抜群です。
「cois espresso club」で使用しているコーヒー豆はすべてエチオピア産。
フルーティーな香りとコクが特徴的なこの豆は、スイーツ系のエスプレッソと相性がよく、普段コーヒーを飲まない人でも楽しみやすい味わいに。
コーヒー豆は店内で購入することも可能。お店の味を家でも楽しみたい方はぜひチェックしてみて。
今回ご紹介したほかにも、飲むスイーツをイメージしたエスプレッソやラテなど、豊富な種類のドリンクが楽しめます。
ビスケットがのった「ティラミスラテ」750円や、オレンジがそえられた「アランシアノ」800円など、見た目にもこだわりを感じられ、写真付きのメニューを見るだけでワクワク。シックな空間と合わせて写真を撮りたくなるようなドリンクが目白押しです。
こだわりのバスクチーズケーキとエスプレッソを楽しめる「cois espresso club」をご紹介しました。
シックな空間でいただくパリとろブリュレバスクチーズケーキと、スイーツ感覚で飲めるエスプレッソを堪能しに、ぜひ訪れてみてください。
■cois espresso club（こいす えすぷれっそ くらぶ）
住所：東京都新宿区新宿1丁目6-11
TEL：なし
営業時間：月〜金曜11〜22時（土・日曜は10時〜）
定休日：無休
