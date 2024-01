夫が高身長の場合、産まれてくる赤ちゃんも大きくなるのだろうか? 米テキサス州で身長195センチ(6フィート5インチ)の夫を持つ女性が今月初め、妊娠35週の時の自身の姿を公開したところ、突き出たお腹の大きさに注目が集まった。豪ニュースメディア『Kidspot』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

米テキサス州に住むケイリー・シモンズさん(Kaylee Simmons)が4日、臨月の1週前に撮影したお腹の動画をInstagramに投稿し話題となっている。

動画はまず、結婚式で腕を組んで歩くカップルのワンシーンから始まり、2人の身長差がかなりのものであることが見て取れる。ケイリーさんの頭のてっぺんは夫の肩のラインあたりと同じで、「身長195センチのアスリートの夫との結婚は、巨大な子を妊娠するまでは面白く、楽しいことばかりだったのに」という言葉が添えられている。

そして次の画面では、妊娠35週のケイリーさんが映し出されるのだが、結婚式の華やかさはなく、かなりお疲れのようにも見える。またお腹は突き出してパンパンに張っており、人々は次のようなコメントを寄せた。

「私の夫も背が高いから、妊娠したらあなたと同じようなお腹になるかもね。」

「これは私にも起きたこと。私は160センチで夫は188センチ超。私の子供たちは皆、飛び抜けて大きいの!」

「これは痛々しい。あのお腹でどうやったらまっすぐ立てるわけ?」

「誕生したら、すぐ幼稚園に行けそうだね。」

「もしかして体重20キロ、6パックの赤ちゃんが出てくるのでは? すでに4つの大学から内定をもらっていたりして!」

「大きなナスがお腹から突き出したようだ。」

「スイカのようだね。」

「思わず叫んでしまったよ。オーマイガー。」

「お腹に入っているのは双子よね? 1人だったらここまで大きくならないもの。幸運を祈っているわ!」

「こんなに大きくなるなんて、夫を訴えるべきね(笑)」

なおこの動画の6日間の再生回数は680万回超と大きな反響を呼んでおり、ケイリーさんはコメント欄で「妊娠は大変だけど、100%価値がある」と綴り、「妊娠で結婚が楽しくなくなった」というのは冗談であること、本当は妊娠を心から楽しんでいたことを報告している。

実はお腹の中の赤ちゃんは、ケイリーさんにとって2人目の男の子で、昨年8月6日に体重4.26キロ、身長53センチと平均よりも大きく誕生していた。夫妻は次男をジャックス・ジョセフ君(Jax Joseph)と名付けており、長男の時よりも妊娠は大変だったもののすくすくと成長しているという。

テックインサイト編集部ではケイリーさんに、妊娠時に最も大変だったことや、誕生時のジャックス君は長男よりも大きかったのかなどについて話をうかがうべく取材を申し込んでいる。

ちなみに2022年にはデンマークで、三つ子を妊娠した女性が巨大なスイカを丸呑みしたようなお腹をSNSで披露し、人々の注目が集まった。

画像は『The Sun 2024年1月6日付「WOAH BABY! I married a 6ft 5 athlete - it was fun til I got pregnant, people say I should get ‘compensation’ for my ginormous bump」(Credit: Instagram)』『Michella Meier-Morsi 2021年12月19日付Instagram「En uge tilbage」』『Keva! 2022年4月6日付TikTok「Reply to @kittyb3ar」』『Rhonda Richardson 2022年8月28日付TikTok「They came early 35 weeks & 2 days lol」』『Renae W 2022年2月1日付TikTok「#37weekspregnant tomorrow!!」』『raisinghadley 2022年8月22日付TikTok「I was skinny in the village」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)