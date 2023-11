『ハリー・ポッター』シリーズのプロデューサーが超豪華キャスト&スタッフを迎えて贈る、歌と魔法と感動の超大作映画『』より特別映像が公開された。

初来日に先駆け、ティモシーが主人公ウィリー・ウォンカになるまでの舞台裏が映像が到着。ティモシーやポール・キング監督が本作へ込めた想いや感謝の言葉を伝えている。

「こんにちは!ウィリー・ウォンカです」の挨拶でカチンコが鳴り響くと、そこはウォンカのチョコレート店。桜の木やピンク色が幻想的な雰囲気の中、ウォンカが綿あめの雲にふんわり乗る様子が映し出されると、一気に甘い香りの世界観に引き込まれる。そんな作品にウォンカ役で参加できたことに、ティモシーは「ウィリー・ウォンカは誰もが知っている物語の登場人物。最初から夢みたいなプロジェクトでした」と喜びを明かす。

『パディントン』シリーズなど、温かい作風で高評価を得ているポール・キング監督も「ティモシーは素晴らしい役者です。まだ若く、純粋で希望に満ち溢れているウォンカを魅力的に表現しています」と演技を大絶賛するとともに、「この映画を作るうえで本当のパートナーのようでした。撮影したものを一緒に見て、どうやったら上手くいくか会話を重ねました。ティモシーは、どんな要望にも細かく応えてくれました」と、どんなシチュエーションでも演出に対して丁寧に寄り添ったティモシーへの感謝の言葉を口にした。

チョコレートの木を登っていくウォンカや、風船で舞い上がっていくウォンカのシーンなどからも分かるように、どんな時でも上を目指し、亡き母との約束の夢を諦めない、優しくも強い心を持つウォンカ。そんな魅力溢れる役柄に「ウォンカを演じることができて、この物語の一部になれて、本当に光栄です」とティモシーは言葉を繋げる。「この映画は本当に喜びが溢れています。世の中に光を照らしてくれるような作品です。夢見ることを応援してくれるし、僕にとってはそれが力を与えてくれるんです」。



間近に迫った待望の来日で、ティモシーは“マジカル・チョコレート・ナイト”イベントに登場予定。ウンパルンパ役のヒュー・グラント、ポール・キング監督、デイビッド・ヘイマン&アレクサンドラ・ダビーシャーのプロデューサー陣も集結し、日本の地で世界最速上映会も開催される。

クリスマスに贈る歌と魔法と感動のファンタジーが、日本中をチョコレートの魔法で包む。『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』は2023年12月8日(金)全国ロードショー。

