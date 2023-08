カリフォルニア州サンフランシスコのニュースメディア・The San Francisco Standardが、自動運転のロボットタクシーを利用中に性行為に及んだことがあるという利用者の話を記事にまとめて公開しました。

People Are Having Sex in Robotaxis. Nobody Is Talking About It

https://sfstandard.com/2023/08/11/san-francisco-robotaxi-cruise-debauchery/

Couples are having sex in SF robotaxis, report says | Mashable

https://mashable.com/article/people-are-having-sex-in-robotaxis-in-san-francisco

Cruise cars cause traffic jam in San Francisco’s North Beach neighborhood - NBC Bay Area

https://www.nbcbayarea.com/news/local/cruise-cars-standstill-traffic-san-francisco-north-beach/3294264/

ロボットタクシーに関するThe San Francisco Standardの取材に答えたのは、20代の女性のミーガンさんです。プライバシーのためタクシーを利用した日時や本名は伏せられていますが、The San Francisco Standardはミーガンさんがロボットタクシーを使ったことを領収書で確認しているとのこと。

ミーガンさんはタクシー内で行為に及んだ時の体験を「私たちは乗り込んですぐにイチャイチャしていました。私はローブだけ着ていて、下着も履いていないので『準備は万端』という感じでした」と話しました。

ミーガンさんの相手は、30代の男性のアレックスさん(仮名)です。アレックスさんによると、ふたりは3回の「本番」を含めて合計で6回はタクシー内で性行為をしているとのこと。アレックスさんは笑いながら「『そんなことしちゃダメだよ』と言ってくれる人はいませんからね。どんどん気分よくなってきて、真剣なパートナーも同乗していると、他の行為にエスカレートする可能性もあるんじゃないでしょうか」とThe San Francisco Standardに話しました。

The San Francisco Standardは、合計4人から車内で性行為をしたとの証言を得ており、実際に利用したことを領収書で確認しているそうです。

サンフランシスコでロボットタクシーを展開している自動運転車大手のWaymoとCruiseは、利用規約で車内を清潔に保つことなどを定めていますが、性行為は直接禁止していません。とはいえ、車内にはカメラが設置されており、両社ともカメラは「安全とメンテナンスのため」としているものの、車内で行為に及べば録画されている可能性があります。また、窓もスモークガラスになっていないので、外からは丸見えです。

少なくともミーガンさんとアレックスさんは見られることを気にしていないようで、ミーガンさんは「私たちが公共の場にいて、そこでしてはいけないことをしているというある種のタブーがあったという事実は、セックスをより楽しく刺激的にしました」とコメント。アレックスさんは「別の車に乗っている人が中をのぞいて、車内で何が起きているかを理解して笑っていたことがあります。あまり否定的な反応ではなく、ユーモラスな感じでした」と話しました。

The San Francisco Standardからの問い合わせに対し、Waymoの広報担当者は車内で何が許可されていて何が禁止されているかに関する具体的な言及を避けて、「当社の乗客の大多数は礼儀正しく、当社の乗客規則に従って利用していただいています」と述べました。

また、Cruiseの広報担当者も「私たちは、私たちのサービスが安全かつ清潔で、誰にでもオープンなものになるよう努めています。ガイドラインに違反した方に対しては、適切な措置を執ります」と話しました。

by BuddyL

The San Francisco Standardはミーガンさんらの利用実態を「創造的な利用法」と形容していますが、ロボットタクシー内で性行為が行われるのではという意見は新しいものではありません。例えば、2019年に公開された「Autonomous vehicles and the future of urban tourism(自律運転車と都市観光の未来)」という論文の中で、イギリス・サリー大学のスコット・コーエン氏らは「時間貸しホテルがコネクテッド自動運転車(CAV)に取って代わられる可能性が高く、セックスは多くの観光体験において中心的な役割を果たしているため、これは都市観光に影響を与えるだろう」と論じています。

また、自動運転はよく渋滞の問題を引き起こすことがたびたび問題となっており、2023年8月12日にもノースビーチ地区でCruiseの自動運転車十数台が接続の問題により路上で立ち往生したことが報じられました。