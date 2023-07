『ハイスクール・ミュージカル』ドラマ版にオリジナルキャストが登場！ライアンのセクシュアリティが明らかに

2000年代に大ヒットした青春映画『ハイスクール・ミュージカル』シリーズのオリジナルキャストが、ドラマ版『ハイスクール・ミュージカル:ザ・ミュージカル』シーズン4に登場! また、ライアン・エヴァンス役のセクシュアリティも明らかになった。米TV Lineが伝えた。



【関連記事】Disney+『ハイスクール・ミュージカル:ザ・ミュージカル』シーズン3は『アナ雪』を上演?

8月9日より米Disney+で配信されるシーズン4では、『ハイスクール・ミュージカル』のオリジナルキャストがイースト高校に戻ってくる。

「ハイスクール・リユニオン」と題されたこのプロジェクトの楽曲が流れ、ライアン(ルーカス・グラビール)は、チャド(コービン・ブルー)、テイラー(モニーク・コールマン)、マーサ(ケイシー・ストロー)といったワイルドキャッツの仲間とともにステージに上がり、ダーバス先生の引退を祝う。

It's time for the high school reunion we've all been waiting for… Here's a sneak peek of the opening number of #HSMTMTS, streaming August 9 on @DisneyPlus! pic.twitter.com/UUhsY1RXU5

- HSM: The Musical: The Series (@hsmseries) July 25, 2023