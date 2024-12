(左から)「パン・オ・ショコラ」562円、「パン・オ・レザン」518円、「クイニーアマン」518円、「カヌレ・ド・ボルドー」410円

有名グルメガイド一つ星のフレンチレストラン「LATURE(らちゅれ)」が手がけるベーカリー「MONICA(もにか)」。フレンチシェフが考える総菜パン、パティシエが考えるデザートパンなど、こだわりに満ちた数々のパンが、常時10種類ほど並びます。

ラインアップは、クロワッサンやデニッシュ、ブリオッシュといったヴィエノワズリーがメインで、品揃えは週ごとに少しでも変化を付けるようにしているそう。

「海老フライのヴィエノワ」1350円

特に注目なのは、つややかなパン・ヴィエノワに、大きな海老フライが大胆にのった「海老フライのヴィエノワ」。毎朝、市場で特に大きいものを仕入れているという海老は、身がプリッとジューシーで、柔らかさと弾力のバランスがとれ、パンとの相性もばっちりです。

パンというより、もはやどれも独立した料理のような完成度の高さで、すぐに売り切れてしまうというのも納得。自分へのご褒美にも、お土産にもぴったりな「MONICA」の絶品パンを、ぜひご賞味あれ♪

■MONICA(もにか)

住所:東京都渋谷区渋谷2-2-3 青山ルカビル 地下1F

TEL:03-6419-7500

営業時間:週に3〜4日、11時より焼き上がったパンから販売(すべて焼き上がるのは15時ごろ)〜売り切れ次第閉店(17時30分ごろ)

定休日:不定休

※営業時間、定休日は変更となる場合があります。事前に公式サイトでお確かめのうえ、おでかけください。

■参考記事:表参道の有名グルメガイド一つ星ベーカリー「MONICA」のサステナブルな絶品パンに注目!(配信日:2022.10.24)



Shop.2

【清澄白河】有機野菜たっぷりのサンドイッチが話題!/container bakery san

清澄白河駅から徒歩3分ほどに位置する「container bakery san(こんてなべーかりーさん)」は、ウッドデッキとコンテナが絶妙に調和した、スタイリッシュなベーカリーです。

「本日のサンドイッチ(B)」650円

おすすめは、千葉県の柴海農園から毎朝届く新鮮な有機野菜をたっぷり使用した、ボリューム満点のサンドイッチ! 日によって届く野菜が違うため、毎日違う組み合わせや味付けのサンドイッチが楽しめるんです。さらにトッピングもサバ、パストラミビーフ、ペッパーポーク、ボロニアソーセージ、あぶりチキンから1つ選べます。

取材時の「本日のサンドイッチ(B)」は、稀少なじゃがいもの品種、レッドムーン、シャドークイーン、ノーザンルビーの3種と、甘長とうがらし、モロヘイヤ、ドライトマトのサンドイッチで、トッピングにはボロニアソーセージをチョイス。イタリアン風の味付けで、オリーブオイルで炒めたドライトマトがいいアクセントになっています。

サンドイッチのほかにも、卵やバター不使用の体にやさしいパンやスイーツも味わえる「container bakery san」。清澄白河を訪れた際はぜひ立ち寄ってみてくださいね!

■container bakery san(こんてなべーかりーさん)

住所:東京都江東区平野1-8-4

TEL:03-5875-8114

営業時間:11〜17時

定休日:月曜(祝日の場合は営業)

※営業時間、定休日は変更となる場合があります。事前に公式SNSでお確かめのうえ、おでかけください。

■参考記事:清澄白河のベーカリー「container bakery san」|有機野菜たっぷりのサンドイッチが話題!(配信日:2022.10.03)



左から「ロールパン」「全粒粉パン」「バターロール」

左から「パン・ド・ロデヴ」「リュスティック」「チャバッタ」「バケット」

創業約70年の老舗ベーカリー「かめぱん」のパンやフードメニューが楽しめるカフェ。セットメニューを注文すると、制限時間なく食べ放題を楽しめます。ラインアップは、ロールパン、全粒粉パン、バターロール、パン・ド・ロデヴ、リュスティック、チャバッタ、バケットの全7種類。さらに、月曜はぶどうパンが限定で加わります。

土・日曜、祝日の8時30分〜11時は、モーニングにぴったりの食パンを楽しめる限定ラインアップになります。食べ放題とは別でクロワッサンもオーダーできるので充実した朝活を過ごしたい方はぜひ。

また、「かめぱんCafe名物ポークシチューセット」1518円も人気。パンが焼き上がったあとのオーブンの余熱で4時間じっくり調理したポークシチューで、ニンジンや玉ネギ、カボチャなどの野菜と豚肉がゴロっと入っています。ルーをパンにつけて食べる「つけパン」スタイルでよりおいしく味わうことができます。

食べ放題で楽しめるパンのほとんどは向かいの「かめぱん」で購入することができるので、お気に入りのパンを見つけたら帰りに寄ってみてはいかがでしょうか。 ※「かめぱんCafe」ではパンの単品販売は行っていません

◼︎かめぱんCafe(かめぱんかふぇ)

住所:住所:東京都墨田区向島3-39-9

TEL:080-2376-2254

営業時間:ランチパン11時30分〜16時(15時LO)、パン飲み17〜22時(21時LO)※土・日曜、祝日限定朝パンは8時30分〜11時(10時30分LO)

定休日:火曜

■参考記事:東京・押上|老舗ベーカリーのパンが好きなだけ楽しめる!「かめぱんCafe」の食べ放題にうっとり(配信日:2024.03.03)



Shop.4

【下北沢】100%ヴィーガンのベーカリーカフェ/Universal Bakes and Cafe

世田谷代田駅から徒歩1分ほどの住宅街の一角にある「Universal Bakes and Cafe(ゆにばーさる べいくす あんど かふぇ)」。卵や牛乳、バター、はちみつ等の動物性由来の食品素材を使用せず、植物性由来の材料で作ったヴィーガンパンを作るベーカリーカフェです。

店内には、乳不使用の「サワークリームオニオン」428円や、ふんわりさっくり「メロンパン」380円など、総菜パンから甘い系までずらりと並んでいます。

手前から「シナモンロール」387円、「メロンパン」387円、「ソイラテ」693円 ※すべてイートイン

ヴィーガンパンをより楽しく味わえるカフェメニューとして、ドリンクはコーヒーやソイラテをはじめ、ソーダ系のジュースも用意されています。人気ナンバーワンの「ソイラテ」は、豆乳の重さもなくすっきりとした後味で、ヴィーガンパンともマッチ。

ヴィーガンファンやパン好きを魅了してきた「Universal Bakes and Cafe」。食べる人のことを思い素材や手作りにこだわったパンを、ぜひ一度味わってみて!

■Universal Bakes and Cafe(ゆにばーさる べいくす あんど かふぇ)

住所:東京都世田谷区代田5-9-15

TEL:03-6335-4972

営業時間:8時30分〜18時

定休日:月・火曜(月曜が祝日の場合は営業、火・水曜休み)

※営業時間は変更となる場合があります。事前に公式サイトでお確かめのうえ、おでかけください。

■参考記事:個性的なパンが勢ぞろい! 100%ヴィーガンのベーカリーカフェ「Universal Bakes and Cafe」【下北沢】(配信日:2022.04.17)



Shop.5

【表参道】全国からファンが集まる!福岡発ベーカリー/AMAM DACOTAN表参道店

福岡発の人気ベーカリー「AMAM DACOTAN(あまむ だこたん)」。その県外1号店である「AMAM DACOTAN表参道店」が、表参道駅から徒歩約1分の場所にあります。

店頭には常時130〜140種類のパンが並びます。オーナーシェフが吟味した食材を使用し、マヨネーズやソース、ソーセージやベーコンまで、なんと9割以上の具材が自家製!

左から「マリトッツォ」356円、「明太ペペロンチーノ バゲット」594円、「ダコタン バーガー」604円

初めて「AMAM DACOTAN」に訪れるならぜひ食べておきたいのが、本店でも不動の人気を誇る、特製の明太子バターをたっぷり塗り込んで焼き上げた「明太ペペロンチーノ バゲット」と、豚ミンチを使用した「サルシッチャ」や、カリカリにグリルした季節の野菜が入った「ダコタン バーガー」。「マリトッツォ」は、ミルクのふくよかな風味や、奥に詰められたカスタードとレモンピールのアクセントが楽しく、最後まで食べ飽きません。

一度食べると忘れられないような絶品パンと出合える「AMAM DACOTAN」。まだ訪れたことのないパン好き、カフェ好きさんはすぐさまチェックすべし〜!

■AMAM DACOTAN表参道店(あまむ だこたんおもてさんどうてん)

住所:東京都港区北青山3-7-6

TEL:03-3498-2456

営業時間:11〜19時

定休日:不定休

※営業時間が変更となる場合があります。事前にご確認のうえ、おでかけください。

■参考記事:福岡最注目ベーカリー「アマムダコタン」が待望の東京進出!マリトッツォなど人気メニューをレポ♪(配信日:2021.12.19)



Shop.6

【二子玉川】毎日チョコが変わる「パン オ ショコラ」は食感もすごい!/BLUE POPPY Bakery

駅直結の都会的な複合施設「二子玉川ライズ」のすぐ隣、マンションが立ち並ぶ街角にある「BLUE POPPY Bakery(ぶるー ぽぴー べーかりー)」は、世界最高峰のグランメゾン、ジョエル・ロブションの元ブランジュリー統括シェフがオープンさせたお店。

バニラシュガーやシトラスが香る「モーニングバン」460円(変動あり)、アメリカのオーガニック小麦粉を使用した「バゲット」350円、アオサノリを生地に練り込みアラレをトッピングした「あおさパン」270円など、説明書きを読むだけでもわくわくするようなパンがずらりと並んでいます。

左から「パン オ ショコラ」520円、「クグロフ パリジャン」(販売休止中)、「キッシュロレーヌ」760円

写真左の「パン オ ショコラ」は、表面はザクッと気持ちよい食感で、グラデーションのように内側ほどしっとり感が強まります。中心部のチョコレートは日替わりで、この日はフランス・ヴァローナ社のエクストラビター。ほどよいカカオの苦味がバランスのとれたブレンドコーヒーと相性ばっちりです!

世界トップクラスの職人が手がけていながら、目指しているのは「地元に寄り添う街のパン屋さん」。みんなを笑顔にする焼きたてパンをぜひ味わってみてくださいね!

※営業時間が変更となる場合があります。事前にご確認のうえ、おでかけください。

■参考記事:二子玉川「BLUE POPPY Bakery」は日常に寄り添うトップブーランジェのパン屋さん(配信日:2022.07.25)



Shop.7

【三軒茶屋】トリュフとバターが豊かに香る絶品パン/TruffleBAKERY 三軒茶屋店

三軒茶屋駅から徒歩約4分、茶沢通り沿いに位置している「TruffleBAKERY 三軒茶屋店(とりゅふべーかりー さんげんぢゃやてん)」。普段はあまり触れることのないトリュフなどの贅沢な食材を気兼ねなく食べられるとSNSでも話題のお店です。

店内に一歩足を踏み入れると、さらにトリュフの香りもふわり。おしゃれな店内にところせましと並んだパンに、思わずテンションが上がります。

「白トリュフの塩パン」230円

こちらで必ず一度は食べて欲しいのが「白トリュフの塩パン」。バターロールの生地に自家製のトリュフバターを巻き込み、仕上げにトリュフオイルを塗ったのちに、アルバ産の白トリュフとフランス産のソルトを合わせてトッピング。なんと3工程にわたってトリュフを使用しているんです。

白トリュフに負けないパン生地も魅力のひとつ。小麦粉はカナダ産の一等粉を使用し、また、マーガリンやコンパウンドを一切使わず100%フレッシュバターのみで作っているなど、全工程にこだわりが散りばめられています。

本格食材の贅沢な味わいをギュッと詰め込んだ「TruffleBAKERY」のパン。ぜひ足を運んでみてくださいね。

■TruffleBAKERY 三軒茶屋店(とりゅふべーかーりー さんげんぢゃやてん)

住所:東京都世田谷区太子堂2-24-5 1F

TEL:03-6805-3223

営業時間:9〜20時

定休日:不定休

※営業時間が変更となる場合があります。事前に公式Instagramにてご確認のうえ、おでかけください。

■参考記事:SNSでも話題沸騰!「TruffleBAKERY 三軒茶屋店」のトリュフとバターが豊かに香る絶品パン(配信日:2022.06.26)



Shop.8

【自由が丘】良質の材料で手間暇かけて仕上げる絶品パン/C'EST UNE BONNE IDEE自由が丘

自由が丘で人気のパン屋さんのひとつ「C'EST UNE BONNE IDEE 自由が丘(せてゅぬ ぼん にでー じゆうがおか)」の店内には、1品ごとに丁寧なパンの解説が掲示され、それぞれ材料にこだわっていることがわかります。

例えば「サーモンとほうれん草のキッシュ」604円には、北海道東神楽町の吉原農場から取り寄せている小麦「キタノカオリ」を使用しているそう。品質が高いので雑味のないミルキーな生地に仕上がるのが特徴だとか。

メインの具材は、巨大なサーモン1匹を丸ごとオーブンに入れて焼き上げ、ほぐして、燻製にしたフレーク。いろんなチップで燻した結果、最も相性がよかったというヒッコリーで香り付けしています。そこにバターとナツメグでソテーしたほうれん草を加えて、キッシュ生地に包んで焼き上げているそうです。

ブリオッシュ生地を使用したパンでは「クロッカンリング」486円が人気。こちらの生地からはココアの風味が漂います。口溶けなめらかな自家製ガナッシュの原料は、フランスKAOKA社のオーガニックチョコレート。一方、トッピンされているサクサクとした楽しい食感のチョコパフは、フランスVALRHONA社のパールクロッカンです。

わざわざ2つの会社のチョコレートを使い分けているだけあって、食感や味わいの緩急も楽しい♪ 材料を厳選して、その良さを生かし、ひとつひとつ丁寧に仕上げるというお店のこだわりが伝わってきます。

■C'EST UNE BONNE IDEE 自由が丘(せてゅぬ ぼん にでー じゆうがおか)

住所:東京都目黒区自由が丘2-15-7 1F

TEL:03-6421-1725

営業時間:10時30分〜20時

定休日:無休(不定休)

■参考記事:自由が丘「セテュヌ ボン ニデー」のパンはなぜ絶品!? おいしさの秘密を教えちゃいます♪(配信日:2022.02.23)



中目黒駅から徒歩約4分、山手通り沿いにある落ち着いた雰囲気の外観の「flour+water中目黒(ふらわーあんどうぉーたーなかめぐろ)」。ベーカリー、カフェ、バルという3つの要素を1つの店舗で展開する挑戦的な新業態のお店です。店内には、原料にこだわりながら職人が丁寧に作った、フォトジェニックなパンがずらりと並んでいます。

夜にはバル営業のお店に変わるだけあり、生ハム、カマンベールチーズ、ソーセージといった欧風の具材を生かしたサンド系のメニューも豊富。

「BLUNCH」1980円

朝10時からは大人気の「BLUNCH」がスタート。パンケースを手にしたスタッフさんがテーブルまで来てくれるので、まずはおすすめのラインアップから4種類のパンをセレクトします。

今回選んだパンは「天使のクロワッサン」「旬野菜とカレーのフォカッチャ」「あんバター&抹茶と大納言のワンハンドレット」「苺とピスタチオのハニートースト」の4種類。そもそも焼きたてではありますが、木のプレートにのっている3種のパンはセレクト後にリベイクしてもらえるので熱々が味わえます。約15分おきに新鮮な香りや味わいを堪能できるティーフリーのサービスがあるのもうれしいポイント! おいしいパンで贅沢なブランチを過ごしてみては?

■参考記事:まるでパンの楽園!「flour+water(フラワーアンドウォーター)中目黒」で最高のブランチタイムを!(配信日:2022.06.19)



JR五反田駅から徒歩5分のところにある「豆富パン」は、手作りの豆腐を使った料理を楽しめる「豆富食堂」(恵比寿)の姉妹店として営業している注目のパン屋さん。豆腐を製造する過程で出る「おから」を使ったユニークなパンを販売しています。

生のおからは水分量が多いので、乾燥・焙煎してから、北海道産小麦粉に混ぜて使用しています。体への優しさとおいしさの両立を目指して、こだわったのはおからと小麦粉のバランス。グルテンの摂取量を抑えたいけど、おいしいパンを食べたいという方にもおすすめです。

左手前「豆腐カレーパン」320円、左奥「醤油豆チーズ」300円、中央「あんバター」300円、右手前「味噌パン」270円、右奥「丸パン」160円

乳製品や卵を使っていないヴィーガン仕様の「丸パン」、醤油とチーズが相性抜群の「醤油豆チーズ」、味噌を練り込んだクッキー生地を丸パンにのせて焼き上げた「味噌パン」、大きな四角い豆腐が入った「豆腐カレーパン」、豆乳バターと粒あんを丸パンではさんだ「あんバター」などが人気メニュー。このほか、おぼろ豆腐で作った焼き豆腐「豆腐ドーナツ」(250円〜)も好評です。

■参考記事:五反田「豆富パン」は豆腐店が手がけるベカーリー。おからを使ったパンが気になる!(配信日:2023.06.22)



Shop.11

【表参道】一度は食べたい!1日1000個売れたクロワッサン/ゴントランシェリエ 青山店

表参道駅から徒歩約3分。「ゴントランシェリエ 青山店」は、フランス・ノルマンディ出身の4代目ブーランジェで、パリの3つ星レストランに勤めた経験をもつゴントラン・シェリエ氏が自身の名前を冠して開いたブーランジュリー。パリ・モンマルトルに1号店をオープンするとたちまち人気に。フランスにとどまらずアジア、中東など、世界各国で63店舗を展開、日本国内には3店舗を構えています。

「クロワッサン」330円(イートイン)、324円(テイクアウト)

人気No.1は「ゴントラン シェリエ」のスペシャリテでもある「クロワッサン」。2019年には雑誌『VOGUE PARIS』で「パリで最もおいしいクロワッサン」の一つとして選出されるなど、フランスでも認められるおいしさです。

日本では特別な配合の小麦やノルマンディにある「イズニーサントメール社」の発酵バターを使用するなど、オリジナルのレシピながらしっかりと本国の味を再現。さっくりとした軽い食感と、口の中に広がる小麦とバターの香りが特徴です。

焼きたてのパンの幸せな香りに包まれて、パリの空気を感じる至福のひとときを過ごしてみませんか?

■ゴントランシェリエ 青山店(ごんとらんしぇりえ あおやまてん)

住所:東京都渋谷区神宮前5-51-8 ラ・ポルト青山 1・2F

TEL:03-6450-6184

営業時間:7時30分〜19時30分 ※2Fカフェモーニングメニュー 8時30分〜10時30分

定休日:不定休

■参考記事:「ゴントラン シェリエ 青山店」フレンチスタイルのモーニングセットで朝から贅沢気分♪(配信日:2024.04.17)



Shop.12

【小伝馬町】ニューヨークの老舗ドーナツ屋さんをイメージ/Chigaya bakery

ガーリーなかわいらしいお店のたたずまいが目をひく「Chigaya bakery(ちがや べーかりー)」は、神奈川・辻堂と東京・蔵前にも店舗を構えるSNSでも話題のお店です。

もともとニューヨークでファッションスタイリストとして活躍していたオーナーが、その頃に食べていた1ドルで幸せになれるドーナツを思い出し、こちらの看板メニューに。お店もニューヨークの老舗ドーナツ屋さんの雰囲気をイメージして作ったのだそう。

左から「MAPLE」399円、「Sugar Raise」250円(税抜)

材料は国産のものを使用し、さらにオーナーは年に1度海外のベーカリーで短期間働く機会を設けているなど、とことんパンのおいしさを追求しています。

人気No.1の「MAPLE」は、「Chigaya bakery」開店当初からあるリピーターも多い商品。メープルクリームチーズにいちじくとクルミがのっていて、クリームチーズのほのかな酸味といちじくの甘さがマッチした絶品パンです。看板メニューのドーナツ「Sugar Raise」は、やさしいふわもち食感と砂糖の程よい甘さで、一口食べて幸せに包まれること間違いなし!

ほっと一息つきたいときは、こちらのドーナツとパンでゆっくり癒やされてみて。

■Chigaya bakery(ちがや ベーかりー)

住所:東京都中央区日本橋本町3-11-5 ライフサイエンスビルディング2 COMMISSARY 日本橋

営業時間:9〜20時

定休日:年末年始

■参考記事:東京の人気店が勢ぞろい!おしゃれフードコート「COMMISSARY 日本橋」がオープン!(配信日:2020.12.29)



Shop.13

【麻布十番】看板商品「カンヌ」が大人気!20年以上愛され続ける無添加パン/d'une rarete 麻布十番店

2000年12月、青山・骨董通りに誕生したベーカリー「d'une rarete 青山本店(でゅぬ らるて あおやまほんてん)」が、2024年12月に麻布十番へ移転。クリームパンや食パンなど、素材にこだわった人気パンを変わらぬおいしさで販売しています。

「カンヌ」421円

こちらの看板商品といえば、ファンからも大人気の「カンヌ」。一口頬張ると、“さくっ!しゅわっ!! とろっ!!! ”と口いっぱいに幸せ食感が広がる贅沢なクリームパンです。

「カンヌ」という名前の由来は、フランス語で「サトウキビ」。国産サトウキビが原料の「和三蜜糖」が使用されたクリームは、一度食べれば病みつきになるやさしい甘さが特徴です。

併設されるパティスリーでできたてのクリームを詰めて販売されるというから見逃せません。さくっとした食感を損なわないよう、長時間の持ち歩きはNG! 購入したら、早めにその至高の味わいを堪能してくださいね。

■d'une rarete 麻布十番店(でゅぬ らるて あざぶじゅうばんてん)

住所:東京都港区南麻布1-5-6

TEL:03-6275-1677

営業時間:9時30分〜19時(売り切れ次第閉店)

定休日:不定休

■参考記事:愛され続けて20年!ベーカリー「d'une rarete(デュヌ・ラルテ)」が表参道に復活(配信日:2021.04.25)



Shop.14

【渋谷】3種の食感が楽しめる!基本の食パンが絶品/GREEN THUMB渋谷店

JR渋谷駅の南口から徒歩5分ほど、セルリアンタワー東急ホテル裏手の坂道の途中に、パン好きの間で評判の「GREEN THUMB渋谷店(ぐりーんさむしぶやてん)」があります。

この店の商品はオール手作り。パンやケーキ、クッキーのお菓子類はもちろん、具材のチョコレートやあんこも全部お店で作っているそう。国産小麦を使用して、小さい子どもからお年寄りまですべての人が安心して食べられるよう、手間暇をかけてひとつひとつ手でこねて焼き上げるパンは、食べる人への思いが詰まっています。

「GREEN THUMB」の食パンは、「ホワイト」と「グリーン」、「イエロー」の3種。「ホワイト」は、はちみつにバターを加えほんのり甘い、ふわふわ系。「イエロー」はバターを30%も使ったリッチな味で歯切れのいい食感。「グリーン」はグレープシードオイルを使用したもちもち系と、それぞれ材料を変え食感にもこだわっています。

「ホワイト」と「イエロー」は、トーストせず何もつけずに食べてみると、甘みやリッチな風味、食感を楽しめます。「グリーン」は軽くトーストしてオリーブオイルをつけるのがおすすめ。素材も製法もこだわり抜いた絶品パンを、ぜひ召し上がれ!

■GREEN THUMB渋谷店(ぐりーんさむしぶやてん)

住所:東京都渋谷区桜丘町28-9

TEL:03-6452-5611

営業時間:8〜19時

定休日:不定休

■参考記事:渋谷で人気のベーカリー「GREEN THUMB」は食パンからフルーツサンドまで"ごちそう"だらけ!(配信日:2021.04.15)



「食パン食べ比べ」食パン3種 ジャム+バターセット 2090円

銀座にある大人気の食パン専門店「セントル ザ・ベーカリー」では、小麦や発酵方法が異なる食パン3種の食べ比べを提供しています。ジャムとバターをセットに、世界各国のトースターで焼き上げて味わってみて。

■セントル ザ・ベーカリー

住所:中央区銀座1-2-1 東京高速道路紺屋ビル1F

営業時間:レストラン9〜19時(18時LO) 、販売10〜19時

定休日:火曜

※営業時間、定休日は変更となる場合があります。事前に公式SNSでお確かめのうえ、おでかけください。

■参考記事:台湾式からベーカリーカフェまで! 東京のおいしい朝食5選(配信日:2021.01.25)



Shop.16

【三軒茶屋】パンの名店シェフが手掛けるもっちもちパン/JUNIBUN BAKERY 三軒茶屋本店

「JUNIBUN BAKERY 三軒茶屋本店(じゅうにぶん べーかりー さんげんぢゃやほんてん)」は、パン好きからのラブコールが絶えない代々木八幡のベーカリー「365日」のシェフが手掛けるパン屋さん。

アンティークなインテリアに心が躍る店内には、サンドウィッチを含めると、常時60種類ものパンが並んでいるのだとか!

「風船パン」378円

「JUNIBUN BAKERY」のスペシャリテ(看板メニュー)が、こちらの「風船パン」です。かわいい包みの中には、丸くシンプルなパンが。食べるともっちもちすぎる食感に驚き…!そして噛むたびにバターがじんわりと広がります。

焼く直前に有塩バターを加えるのでこのリッチな口当たりに。小麦とバターのうまみをしっかり感じる飽きのこない味で、食べ応えもバツグンです!見た目もおしゃれなので、ちょっとした手みやげにしてもステキ♩

■JUNIBUN BAKERY 三軒茶屋本店(じゅうにぶんべーかりー さんげんぢゃやほんてん)

住所:東京都世田谷区三軒茶屋1-30-9 三軒茶屋ターミナルビル1F

TEL:03-6450-9660

営業時間:9〜19時

定休日:不定休

■参考記事:もっちもちパンの虜…パンの名店「365日」のシェフが仕掛けるベーカリー&カフェが三軒茶屋に!(配信日:2020.11.17)



都電早稲田駅から徒歩約3分、神田川を越えた先に店を構える「神田川ベーカリー」。「大切な人に届ける一皿の手料理」をコンセプトに、国産の小麦を使用し、丁寧に焼き上げたパンを提供しています。添加物を使用していないのもポイント。おいしくて体にもやさしい、まさに大切な人に食べてもらいたい絶品のパンが購入できます。

数あるパンの中で人気のひとつが有塩バターを生地で包み込んだ「塩ぱん」151円です。焼き上がる時にバターが溶けて鉄板で焼かれ、底がカリッとした食感に。ふわふわの生地との組み合わせが絶品で、リピーターが続出とのこと!

常に多くの種類のパンを取り揃え、無添加で優しい味わいを届けてくれる「神田川ベーカリー」。ふとおいしいパンが食べたくなった時に立ち寄ってみてくださいね。

■参考記事:毎日食べたい!生活をちょっと豊かにしてくれる自然派のパンが揃った「神田川ベーカリー」(配信日:2020.10.11)



中目黒駅から徒歩約3分。スタイリッシュな外観に、パンの香りが漂ってきたら、そこが「トラスパレンテ中目黒」です。

お店に一歩入ると、そこに広がっているのは、意外にも活気のある雰囲気。職人さんたちが焼いたパンが次々と並べられ、そのそばからあっという間に売れていくのです。このライブ感が「トラスパレンテ中目黒」の魅力でもあります。

「ガッティ」198円(テイクアウト)、202円(イートイン)

こちらが、定番人気商品の「ガッティ」。チェリー、オレンジ、洋ナシ、いちじく、杏の5種類があり、それぞれフルーツの酸味や甘みがしっかりと感じられ、デニッシュ生地との相性も抜群。さらにお値段もリーズナブルなのがうれしい!さっと食べられるサイズ感なので、ちょっとした手土産にもぴったりです。

イートインスペースで食べるときは、パンを温めてくれたり、食べやすい大きさにカットしてくれたりなど、お客さまを喜ばせたい、その心意気が隅々までいきわたり、とっても心地良いお店になっています。パン好きなら一度は行くべき名店です!

※今後、価格が改定される予定がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

■参考記事:中目黒の人気ベーカリー「トラスパレンテ」で味わう、絶品フルーツデニッシュ(配信日:2020.10.09)



Shop.19

【小岩】600円でパン食べ放題!大人気のパンブッフェ/La tavola di Auvergne

JR小岩駅から15分、京成小岩駅から10分ほど歩いた、閑静な住宅街の中にあるパン屋さん「La tavola di Auvergne(ら たぼら でぃ おーべるにゅ)」。こちらでは菓子パンや総菜パンを好きなだけ食べられる「モーニングセット」(7〜10時、9時30分LO/60分間)が大人気です。

パンブッフェとワンドリンクでなんと600円! 60分という時間制限はありますが、パンを好きなだけ食べられるなんてパン好きには夢のよう。数々のベーカリーコンテストで賞を総ナメにしてきた凄腕シェフが作るパンの味は折り紙つきで、お店の奥のブッフェスペースには常時20種類のパンが用意されています。

調理パン、サンドイッチ、フレンチトースト、ロールパン、クロワッサン、あんぱんやタルトなどの甘い菓子パン、さらに季節に応じたパンなどもあり、どれにするか迷ってしまいますね。

■参考記事:東京・小岩でパン食べ放題510円!早起きして「ラ・タヴォラ・ディ・オーヴェルニュ」で絶品モーニング(配信日:2019.10.19)



