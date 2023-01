このほどインドで生まれた新生児が、体の半分以上が黒い体毛で覆われていたことで多くの注目を集めた。新生児は「先天性巨大色素性母斑」と診断され、専門家はこの疾患により今後、「皮膚がんのリスクが高くなる」と指摘している。『New York Post』『The Indian Express』などが伝えた。

インド、ウッタル・プラデーシュ州ハルドイ県の総合診療所で、現地時間12月28日に元気な赤ちゃんが誕生した。母親は普通分娩で出産し、出産自体に問題は起きなかったが、生まれた子供の背中全体には黒い体毛がびっしりと生えており、対応した医療関係者を困惑させたようだ。

『New York Post』によると、新生児は体の60パーセント以上が濃い黒い体毛で覆われており、のちに専門医のイクラム・フセイン医師(Dr.Ikram Hussain)に紹介されると、「先天性巨大色素性母斑」と診断された。そしてこのことがメディアで報じられると多くの地元民が新生児を一目見ようと病院に押しかける一幕もあったようだ。

先天性巨大色素性母斑は、非常に濃い黒色をした非がん性の母班で、ハイデラバードに4か所あるヤショダ病院グループの1つである「サマジギューダ・ヤショダ病院」で上級顧問内科医を務めるディリップ・ギューデ医師(Dilip Gude)によると、全世界で2万〜5万人の新生児に1人の割合で、今回の新生児のように濃い母斑を持って生まれてくるという。

また、この疾患はほとんどが非がん性であるが、稀に5〜10パーセントの割合で「悪性黒色腫」と呼ばれる悪性の皮膚がんを発症することもあるそうだ。さらにギューデ氏は先天性巨大色素性母斑の特徴についてこのように述べている。

「この疾患は色が薄茶色から黒色までありますが、時間の経過とともに濃くなったり薄くなったりします。母斑は平坦なものもあれば、表面がザラザラしたものや隆起したものなどがありますが、時間とともにそれは変化していきます。」

今回の新生児の他にもインドでは、生まれつき異常なほど体に体毛が生えた17歳の少年がおり、彼は生まれつきの「多毛症」により、周りから「サル」「化け物」などと心無い言葉を向けられてきたようだ。ところが、最近になって少年は、前向きに人生を歩んで行こうとしていることを昨年11月に明かして多くの注目を集めていた。

