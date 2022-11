昨年10月から死体のフリをして映った動画を約1年間投稿し続けた男性が、テレビ局から声がかかり人気ドラマに死体役として出演したことが話題を呼んでいる。森の中や川のそばなど様々な場所で死体のフリを続けてきた男性についてドラマの製作総指揮者は「彼ほど死体役の準備が整った俳優はいない」と称賛しており、男性は「いつかはしゃべる役を」と俳優へのキャリアを進めたいと今後の展望を明かしている。『New York Post』などが伝えた。

米ケンタッキー州エリザベスタウン在住でレストランのマネージャーをしているジョシュ・ナリーさん(Josh Nalley、42)が初めて死体のフリをした動画を投稿したのは、昨年10月24日のことだった。11秒と短いその動画には浅い川にうつ伏せになるジョシュさんの姿が映っており、すぐ隣には水浴びをして楽しむ愛犬2匹の姿もあった。

この次に投稿された動画ではトラクターが横切る後ろの芝生にうつ伏せになるジョシュさんの姿があり、「映画やテレビ番組で死体役が決まるまで死体のフリを続ける2日目」と言葉が添えられていた。ジョシュさんは死体役で映画もしくはテレビ出演を果たすため、様々なシチュエーションで死んだフリをすることを決意したのだ。

その後の投稿でも森の中や家、橋の上など様々な状況を想定して死んだフリを続けており、雪が降ってもそれを利用して雪の上で死んだフリをすることもあった。基本的にはうつ伏せになって倒れるような姿勢が多いが、ときには車の運転席で殺害されたシチュエーションの動画も見られた。

動画のほとんどはジョシュさんがピクリとも動かないものばかりだったが、ジョシュさんの熱意のこもった投稿は次第に注目を集め、再生回数が580万回を超えることもあった。

そして死体のフリをする投稿を開始してから321日目を迎えた9月15日、ついにジョシュさんは米人気テレビドラマ『CSI: ベガス(原題:CSI: Vegas)』のシーズン2に死体役として出演することが決まったと公表した。ジョシュさんはその次の投稿でフォロワーや応援してくれた人々に感謝を述べており、その翌日からは9月29日に放送開始となるドラマまでの日数をカウントしながら以前と変わらず死体のフリをする動画を投稿し続けた。

ジョシュさんが実際に出演したのは今月3日に放送されたエピソード6で、その前日には出演準備のためにメイクを施される動画をアップしていた。その後、ジョシュさんは放送された自分の出演シーンを投稿しており、メインキャラクターたちが会話をするそばで死体として立派に役割を果たしていた。

ジョシュさんは今回の投稿を始めたきっかけについて、TikTokでホットソースの会社からオファーがあるまでホットソースに関する投稿をしている女性を見てアイディアを得たそうで、さらに「バズってみたかった」という本心も明かした。さらにジョシュさん曰く、ケンタッキー州には死体を捨てるにはぴったりの雰囲気の公園があるそうで、今回のアイディアがオーディションを受けたり州の外に出たりせず一番簡単にテレビ出演できる方法だと思ったという。

死体のフリは「ただ横になっていればいいのでは?」と思ってしまうが実は見た目以上に難しいようで、投稿を始めてすぐに呼吸のせいで胸の部分が動いてしまい生きていることが分かってしまうことにジョシュさんは気付いたそうだ。それから毎日工夫を重ねながら投稿を続け、ジョシュさんはドラマ出演の権利を勝ち取ったのだ。

『CSI: ベガス』で製作総指揮を執るジェイソン・トレイシーさん(Jason Tracey)は「ジョシュほど死体を演じる準備が整った俳優はなかなかいませんよ。彼の仕事ぶりを見るのは光栄でしたね」とジョシュさんの死体役としての働きぶりを称賛していた。

現在のジョシュさんにはミュージックビデオや低予算の映画で死体役として出演するオファーが届いているそうだが、ジョシュさんは俳優として次のステップに進みたいと考えており、「いつかはしゃべる役もやってみたいですね」と話している。

