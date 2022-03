ティモシー・シャラメの姉が主演『セックスライフ・オブ・カレッジガール』、3月4日（金）より独占配信

大学寮でルームシェアをすることになった女子大生4人の赤裸々な大学生活を描き、女子大生版『セックス・アンド・ザ・シティ』とも言われている『セックスライフ・オブ・カレッジガール』。アメリカの辛口評論サイト・ロッテントマトでは97パーセントの高評価を獲得している本シリーズが3月4日(金)よりU-NEXTにて独占配信スタートとなる。

HBO Max史上最高視聴者数を叩き出した『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』に次ぐヒット作として注目を集めている『セックスライフ・オブ・カレッジガール』。

『セックスライフ・オブ・カレッジガール』あらすじ

舞台はニューイングランド地方の名門校、エセックス大学。ここに18歳のキンバリー、ベラ、ホイットニー、レイトンが新入生としてやってくる。初日から様々な期待に胸を膨らませる4人は同じ寮でルームメイトとなって新生活をスタート。授業や課外活動、パーティーそしてセックスライフなど、忙しいZ世代女子大生の明るく騒々しいキャンパスライフが赤裸々に描かれていく。

『セックスライフ・オブ・カレッジガール』キャスト

メインキャラクターの一人で、アルバイトをしながら大学に通い、個性の強すぎる周囲との間にカルチャーショックを感じている勤勉な学生キンバリー・フィンクルを演じるのは、今大注目のティモシー・シャラメ(『DUNE/デューン 砂の惑星』)の姉、ポーリーヌ・シャラメ。2018年のゴールデン・グローブ賞では一緒にレッドカーペットを歩くなど、仲良し姉弟として知られている。

フランス人の父の影響で英語とフランス語のバイリンガルであるポーリーヌだが、劇中では、フランスを学習中の学生を演じているため、アクセントを教えるコーチから、うまく話せない人の発音のまね方を教えてもらったそうだ。素朴で真っ直ぐなキンバリーが、強烈なルームメイトとともにヌードパーティーに参加するなど徐々にオープンな世界に飛び込んでいく姿も必見。

また、議員の親を持ち、サッカーコーチと不倫関係にあるホイットニー・チェイス(アリア・シャネル・スコット)、コメディ作家志望で性に奔放なベラ・マルホトラ(アムリット・カウル)、裕福な家庭に育ちレズビアンであることを隠しているレイトン・マリー(レネー・ラップ)らが、自分のセクシュアリティに向き合う姿を、ユーモアたっぷりに演じている。

企画・脚本・製作総指揮を務めるのは、『オーシャンズ8』のアミータ役を演じ、俳優として有名なだけでなく、米コメディ『ジ・オフィス』でエミー賞脚本賞にノミネート、映画『キューティ・ブロンド』の続編でも脚本を担当することが決定しているなど、製作者としてハリウッドで注目を浴びるミンディ・カリング。

『セックスライフ・オブ・カレッジガール』予告編

『セックスライフ・オブ・カレッジガール』は3月4日(金)よりU-NEXTにて、全10話一挙、見放題で独占配信。ほかにも『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』、『セックス・アンド・ザ・シティ』全6シリーズや、『ゴシップガール』などのHBO、HBO Maxオリジナル作品も見放題にて独占配信中。(海外ドラマNAVI)



Photo:

『セックスライフ・オブ・カレッジガール』©2022 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used under license.