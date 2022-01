ÃÏ¸µ¥é¥¤¥¿¡¼¿äÁ¦¡ª ËÌ¶å½£¥í¡¼¥«¥ë¤¬°¦¤¹¡Ö¤¦¤É¤ó¡×¤ÎÏ·ÊÞ5Áª

うどん発祥の地・博多に負けず劣らず、個性豊かなうどん文化が発展してきた北九州。そんなうどん激戦区で地元の人々に長く愛される老舗をセレクトしました。

うどん天国・北九州

小倉発祥「焼うどん」にはじまり「小倉肉うどん」や「かしわうどん」、今や全国区の「豊前うどん」や、九州・山口に50店舗以上を展開する大型チェーン「資さんうどん」など、個性豊かなうどん文化が発展してきた北九州。そんなうどん激戦区で長年愛され続ける老舗をピックアップ。北九州うどんの奥深さを存分に味わってください。

1. 丼を覆い尽くす大盛りの肉うどん|源平うどん

壁にかかった振り子時計が歴史を感じさせる店内 出典:義勇和爾丸(ワニ丸)さん

今年で創業44年になる、肉うどんの名店「源平うどん」。先代の妻の澄子さん、長女の晴美さんの仲良し親子で切り盛りしているお店です。創業当時の面影を残す店内は、古き良き昭和レトロな雰囲気。

そしてこれが、源平うどんの名物「肉うどん」740円! 麺の上にすっぽり覆いかぶさるようにのった大盛りの牛肉に驚く一杯です。

麺が見えないほどのお肉にびっくり! 出典:ザ・ワカヤマンさん

毎朝10キロ以上を数回に分けて炊きあげる牛肉は、噛むほどに旨みが溢れます。脂っこさはなく、じんわり沁みる甘さがヤミツキに。つるりと喉越しのいい柔らかめのうどん麺は、出汁と肉の旨みを吸って、さながらすき焼きうどんのよう。

「半肉うどん」700円でもお肉はたっぷり 出典:New3000world(Sad)さん

「肉うどん」の他に「半肉うどん」700円もあり、こちらが普通の店の大盛りくらいの量でしょうか。甘くてほっとする肉うどんのおいしさに、思わずただいま〜と言いたくなるあったかいお店です。

2. 小倉名物の“煮込みうどん”|はるやうどん

「かやくうどん(普通)」490円 出典:よーつーさん

<店舗情報>◆源平うどん住所 : 福岡県北九州市門司区畑1271-1TEL : 093-481-3810

小倉の繁華街で78年続く老舗うどん屋「はるやうどん」。かやくうどん(そば)、肉うどん(そば)、いなりのみのシンプルなお品書きに、老舗の風格を感じます。創業当時から続く名物「かやくうどん」490円は、小ぶりの丼に、揚げやなると、とろろ昆布の入った、賑やかさがうれしい一杯。以前は普通盛りのみでしたが、今では大盛・小盛もあるようです。

出汁の旨みが染み込んだ極太のやわ麺 出典:めんむすびさん

買い物の合間や放課後などにさっと食べて帰るのにぴったりのサイズ感は、昼ごはんでも晩ごはんでもない、小倉の街に来た時だけのお楽しみ。究極に幸せな間食と言えます!

大きめの「いなり」130円もおすすめ 出典:楽しい毎日さん

同店のうどんは、小さな鍋にとった出汁で麺を煮込んで提供する“煮込みうどん”。煮込んでも味を損なわないように特注でつくられる麺は、表面がふわりと柔らかく、しっかり味が染みこんでいます。

4年ほど前に同じビルの1階奥に移転 出典:めんむすびさん

数種類の削り節と昆布で引き、具材の味と融合した甘くて濃いダシは、これぞ「はるやの味」と言いたくなる唯一無二の味わい。ここを抜きにして北九州のうどんは語れない。そんな名店のひとつです。

3. 豪快で懐が深いキングオブ大衆うどん|錦うどん本店

北九州市内に3店舗を展開するうどん屋 出典:コスモス007さん

<店舗情報>◆はるやうどん住所 : 福岡県北九州市小倉北区魚町1-3-18TEL : 093-521-5477

小倉北区の郊外にありながら、ひっきりなしに訪れる客でいつも賑わっている「錦うどん」。その昔“錦ヶ丘”と呼ばれていたこの地域で創業六十余年。古いながらも手入れされた店内や相席用テーブルに置かれた大きな“やかん”が、経過した時の長さを物語っています。

手打ち作業 出典:うどんそばUdonsobaさん

戸畑の製麺所で出会って結婚したご夫婦がはじめた店だけあって、うどんもそばも手打ちが自慢。

手打ちならではの風合いがたまらない 出典:うどんそばUdonsobaさん

惜しみなく使用する昆布やサバの旨みが凝縮した出汁と、茹で置きによっていい塩梅になった程よいコシの麺は、豪快かつ懐かしの深い味わい。一番人気は揚げやなると、ちくわ、わかめ、ごぼう天まで入って600円というお得感たっぷりの「かやくうどん」。

具だくさんな「かやくうどん」600円 出典:うどんそばUdonsobaさん

具材の味と一体となった甘めのダシが特徴で、一口ごとに表情の変わる大満足な一杯です。閉店間際には海老天などが入ることもあるそうで、夕方あたりを狙うとラッキーな「かやくうどん」に出会えるかも!

4. 驚異のボリュームで満腹必至!|更新うどん

極太ごぼう天5本入り「ごぼう天うどん」630円 出典:OrangeSeaさん

<店舗情報>◆錦うどん 本店住所 : 福岡県北九州市小倉北区中井3-1-16TEL : 093-571-4367

驚きのボリュームでファンを虜にする「更新(さらしん)うどん」。43年前の創業以来、お昼時には行列ができる北九州でも指折りの人気店です。

名物はやはり、麺が隠れるほどの極太ごぼう天をこれでもかとトッピングした「ごぼう天うどん」630円。旬の産地から厳選した白肌のごぼうは、湯がかずに時間をかけて揚げることで、風味や味わいを閉じ込めたホクホクの食感に仕上げているのだそうです。

この太さがわかっていただけるだろうか 出典:ぷりんとうさんさん

昆布やアジ、アゴ、ウルメイワシなどをブレンドしてつくる香ばしい出汁とコシのある自家製麺のおいしさはもちろん、ボリューム満点の麺と具材でお腹いっぱい食べられるのが同店の魅力。食べている途中で出汁が少なくなってきたら、絶妙なタイミングでお玉を持った大将が継ぎ足しにやってくる同店独自のシステムも、もはや名物のひとつです。

店内入口付近の野菜・惣菜販売コーナー 出典:dentipacさん

旬の野菜を使ったメニューが多いのは、以前、青果店で働いていた大将ならでは。店内の販売コーナーでは、大将の目利きで全国から選んだ野菜や、天ぷらなども購入可能です。

5. ファミリーや深夜ドライバーの憩いの場|かかしうどん 小倉南店

北九州市内に2店舗を展開するうどん屋 出典:Planet earthさん

<店舗情報>◆更新うどん住所 : 福岡県北九州市小倉北区上富野2-12-58TEL : 093-551-0889

小倉南インターのすぐそばで創業40年になる「かかしうどん」。早朝から深夜まで営業するロードサイドの大型店とあって、地元の客やファミリー層に加え、トラックドライバーが一休みしてお腹を満たす、憩いの場としても重宝されています。

表面ふんわり芯はもっちりとした半手打ち麺 出典:ふるふる.さん

そんな同店の麺は、麺打ち職人の技を機械がサポートする半手打ちスタイル。羅臼昆布やカツオ、イリコ、ウルメ節でとった香り高い出汁に、ふんわりとした食感の極太麺は、創業当時から変わらない安定のおいしさ。

とろけたチーズが麺に絡みつく「肉チーズうどん」720円 出典:番長さん

おすすめは17年前の登場以来、看板メニューのひとつとして愛される「肉チーズうどん」720円。出汁の熱にとろけたチーズとブラックペッパーが決め手の他店にない変わり種の一杯で、時々無性に食べたくなる中毒性があります。

教えてくれた人 いわくまみちこ 福岡県北九州市出身。関西の大学卒業後、福岡へUターン。地元の情報誌で旅企画を担当し、九州中を奔走する。2011年より編集とデザインの商店「マイアミ企画」として活動をスタート。企画・編集・ライティングを中心に、撮影、デザインなどパラレルに活動中。主な取材・執筆媒体は、タウン情報誌やウェブメディアなど。守備範囲は、旅、食、暮らし、まちづくり。

<店舗情報>◆かかしうどん 小倉南店住所 : 福岡県北九州市小倉南区大字高津尾130TEL : 093-452-1905

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しております。最新の情報はお店にご確認ください。

※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※外出される際は人混みの多い場所は避け、各自治体の情報をご参照の上、感染症対策を実施し十分にご留意ください。

文:いわくまみちこ、食べログマガジン編集部

The post 地元ライター推薦! 北九州ローカルが愛す「うどん」の老舗5選 first appeared on 食べログマガジン.