『NCIS』ハワイ版が放送開始！どのチームがお好み？ NCIS全チーム振り返り【後編】

NCIS(海軍犯罪捜査局)の活躍を描く大ヒット犯罪捜査ドラマ『NCIS』シリーズ。ついに米国時間9月20日(月)より米CBSにてハワイを舞台にした新シリーズ『NCIS: Hawai'i(原題)』の放送がスタートする。本家『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』はシーズン19へ突入し、今なお広がりを見せ、ワールドワイドに人気を博している『NCIS』シリーズの魅力に迫ります。【後編】

■音楽と美食に酔いしれる極彩色の街で事件に挑む『NCIS:ニューオーリンズ』

『NCIS:ニューオーリンズ』(以下『NCIS:NO』)の主な舞台は、アメリカ南部のルイジアナ州、メキシコ湾に面したミシシッピ川沿いの街で、海軍航空基地を擁するニューオーリンズと、テキサス州北部のパンハンドル(回廊地帯)と呼ばれる地域。

アメリカ南部屈指の観光都市として国内外から観光客が集まるニューオーリンズは、アメリカ、フランス、アフリカの文化が融合した"文化のるつぼ"として独特の文化が形成されている街。ジャズ発祥の地として、ライブを楽しめる多くのクラブやバーがあり、ストリートの至る所でミュージシャンたちが生演奏を披露するなど音楽が根付き、クレオール料理やケイジャン料理などで有名な美食の街でもあります。

フレンチ・クオーター地区や、ジャクソン広場とアメリカ最古の大聖堂セントルイス大聖堂、セントルイス墓地などの様々な観光スポット、バーやクラブ、カフェやレストラン、マルディグラ祭のようなフェスティバルやカーニバル、パレードの中でも事件が発生。さらには実在のミュージシャンやシェフも数多く登場します。

ご当地感満載の『NCIS:NO』らしく、ニューオーリンズ支局は有名な観光スポットであるフレンチ・クオーターのセントアン・ストリートに存在しています。外観はクレオール様式の鋳鉄製バルコニー付き建物に挟まれたレンガ作りの建物。一見すると無骨な見た目ですが、入り口から捜査本部となるメインのオフィスに入ると、モニターなどの捜査機材が並ぶ中に絨毯やシャンデリアがあったりと、まさに"文化のるつぼ"です。

モダンカントリーで異国情緒あふれる建築物の中には、取調室、極秘通話用のSCIFルーム、パットンのコンピュータールームだけでなく、噴水のある緑が生い茂る中庭もあります。さらにはプライドが寝泊まりする部屋や朝食や地元料理を振る舞うキッチンなんてものもあります。また、検視室とラボは、ロレッタが勤めるルイジアナ州ジェファーソン郡と契約することで施設を利用しています。

代表的なチームメンバーは、リーダーの"キング"ことドウェイン・プライド(スコット・バクラ)、警官をしていた頃にプライドと出会い、NCISへスカウトされた上級捜査官クリストファー・"クリス"・ラサール(ルーカス・ブラック)、元ATFおとり捜査官のソーニャ・パーシー(シャリータ・グラント)、当初はFBI捜査官としてプライドたちを内偵していたがその後NCIS特別捜査官となったタミー・グレゴリオ(ヴァネッサ・フェルリト)、さらにジェファーソン郡の検視官ロレッタ・ウェイド(CCH・パウンダー)、科学捜査分析官セバスチャン・ランド(ロブ・カーコヴィッチ)、コンピューターのエキスパート、パットン・プレイム(ダリル・"チル"・ミッチェル)。



チームリーダーは、パールハーバー支局主任として40人の捜査官を監督する立場の特別捜査官ジェーン・テナント(ヴァネッサ・ラシェイ)。16歳の息子アレックスと10歳の娘ジュリーを持つ離婚歴のあるシングルマザーで、プライベートではジュリーが入っているサッカーチームのコーチをしています。

チームメンバーには、海兵隊に入隊後、病気の父親を看病するため故郷に戻ってきたNCISの新人でサーフィンが趣味の地元出身カイ・ホルマン(アレックス・タラント)、ワシントンD.C.で警官だったが、ハワイで新生活を始めることになったジェシー・ブーン(ノア・ミルズ)は、テナントが信頼する右腕で、結婚しており、3児の父親。その他、テキサス出身でやる気に満ちたチーム最年少メンバーであり、弁護士業を目指しているルーシー・タラ(ヤスミン・アル=ブスタミ)、コミカルな性格のサイバー・インテリジェンスの特別分析官アーニー・マリク(ジェイソン・アントゥーン)。

さらに関係者として、アメリカ国防総省の諜報機関DIAに所属し、NCISとの仲介役を担っているケイト・ウィスラー捜査官(トリ・アンダーソン)、太平洋艦隊の海軍大尉ジョー・ミリウス(エンヴェア・ジョカイ)。

Larry Teng(@tengstagram)がシェアした投稿

ビーチや山などの大自然にシーカヤックといったハワイらしさと、爆破に銃撃戦やカーアクションなどが盛りだくさん。『NCIS:NO』の製作総指揮であるジャン・ナッシュが名を連ねているだけに、『NCIS:NO』のようにご当地感を前面に押しつつ、『NCIS:LA』ばりのアクションを掛け合わせたような作品になりそうです。

また、現在のところは他のシリーズとのクロスオーパーの予定はないそうですが、本家『NCIS』と『NCIS:LA』とのクロスオーバーや、『NCIS:LA』と『HAWAII FIVE-0』のクロスオーバーのように、『私立探偵マグナム』とのクロスオーバーも期待せざるを得ません。

何はともあれ、『NCIS』シリーズ最新作としてどんな内容になるのか、日本放送が今から待ち遠しい作品なのは間違いない。『NCIS: Hawai'i』は9月20日(月)よりCBSにて放送開始だ。

(取材・文/豹坂@櫻井宏充)

Photo:

『NCIS: ニューオーリンズ』© 2015 CBS Studios Inc. / TM & © 2019 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved. /『NCIS: Red』/『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』の公式Twitterより/『NCIS: Hawai'i』米CBSの公式Twitterより