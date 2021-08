現地時間2021年8月11日、TwitterがUIやフォントを刷新しました。新たに導入されたのは「Chirp」というフォントで、UIは「フォロー」ボタンの基調色が白黒になるなどの変更が加えられています。

https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2021/imperfect-by-design

https://knowtechie.com/twitter-changed-its-font-again-and-people-are-absolutely-losing-their-minds-over-it/

https://www.theverge.com/2021/8/11/22620438/twitter-changes-font-chirp-design-icon

Twitterが新たに導入したのは、スイスのカスタムフォント製造販売企業のGrilli Type Foundryと共同開発したという「Chirp」というフォント。Chirpはアメリカンゴシックとヨーロッパのグロテスク様式を混交し、さらに木版画特有の手作り感を加えたフォントで、8月11日時点ではローマ字のみに適用されている状態。Twitterは「今後ローマ字以外の言語に拡張する予定」と記しています。

I want to give a bit more depth to Chirp, our new typeface. Type, in 280 character doses, is the foundation of Twitter. In the history of the company we've either relied on someone else's typeface, from SF Pro and Roboto, to Helvetica Neue in our brand.

この新フォントの導入に加えて、UIも更新されています。UIについては文字間の間隔が狭まった他、青領域が少なくなり、「フォロー」ボタンなどの基調色が白黒になりました。

おい、落ち着け。 覚えのねぇアカウントをフォローしたわけでも、知り合いのフォローが外れたわけでもねぇ。 変わったのはお前の状況じゃなくTwitterだ。 アプデでフォローボタンが今までの逆みてぇになっちまってるだけだから、慌てて変な行動を取らねぇようにな????????

新しいフォントにはイースター・エッグ(隠し要素)も追加されており、「[CHIRPBIRDICON]」と入力するとTwitterアイコンが入力可能。ちなみにCHIRPBIRDICONというのは、今回の新フォントである「Chirp」とTwitterのアイコンデザインである「Bird(鳥)」、そして「Icon(アイコン)」をひとつなぎにした単語です。なお、iOSアプリでは入力欄に[CHIRPBIRDICON]と入力した段階でTwitterアイコンに変化するそうですが、ブラウザ版では実際に送信するまでTwitterアイコンには変化しないとのこと。

Twitter's new "Chirp" font contains a ligature that turns [CHIRPBIRDICON] into the Twitter logo

Twitterは「私たちが求めたのは、感情や表現を包含したアートファーストのブランドアイデンティティでした。そこで私たちは、パーツごとにシステムを構築したり、特定の要素を中心に構築したりするのではなく、意図的に不完全であることを前提としたクリエイティブなデザインシステムの構築に着手しました」「私たちの製品のコアは変更されていません。私たちは表示方法を変更しているだけです。 この作品は、私たちが会社として誰であるか、そして私たちのサービスが何を表しているかを反映した真の形であると感じています。私たちはツイッターです。ツイッターとは今起こっていることであり、人々が今話していることです」とコメントしています。