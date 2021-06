人種と警官の問題がより深く切り込まれる『S.W.A.T.』シーズン4、独占日本初放送決定

全米大人気アクションドラマシリーズ『S.W.A.T.』。S.W.A.T.チームも公私ともに今まで経験したことのないようなチャレンジに直面するシーズン4が、スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメにて8月20日(金)より独占日本初放送となることが決定した。

のデレク・モーガン役で知られるシェマー・ムーアが主人公ダニエル・"ホンドー"・ハレルソンを演じる人気シリーズ『S.W.A.T.』は、ロサンゼルスを舞台に、強盗事件、テロリズム、刑務所暴動、⿇薬取引、ギャング抗争といった凶悪事件の収拾に発動するロサンゼルス市警察所属の特殊武装戦術部隊S.W.A.T.の活躍を描く。緊迫感ある銃撃戦や臨場感あふれるカーチェイス、凶暴な犯罪者との素⼿での直接対決など、映画並みの迫⼒あるアクション・シーンに注目!

パンデミックの影響を受けるシーズン4では、ミネアポリスでジョージ・フロイドが警官に不当に殺害された事件をきっかけに、全米ではBLM運動が盛んになっていった。ロサンゼルスでもBLM(ブラック・ライブズ・マター)プロテスターたちが道を埋めつくし、世の中がロドニー・キング暴動の再来を危惧する中、⿊人コミュニティーと警官の架け橋となるべく努めてきたホンドーに、今まで以上に重いプレッシャーがのしかかる――。

短縮してしまい実質シーズン3の最終話「Diablo(原題)」から続くストーリー展開になるというエピソードでは、若き日のホンドーが登場! 1992年の起きたロサンゼルス暴動について描くフラッシュバックエピソードとなる。

BLM運動により、S.W.A.T.の真髄ともいえる人種と警官の問題が、より深く切り込まれるシーズン4は、スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメにて8月20日(金)22:00より独占日本初放送。(海外ドラマNAVI)



