Microsoftの開発者向けイベント「Micorosoft Build 2021」が現地時間2021年5月25日(火)から始まり、サティア・ナデラCEOが基調講演を行い、UIを刷新する「Sun Valley」と呼ばれるアップデートを「次世代のWindows」と表現しました。

Microsoft Build 2021 - News, photos and more from Microsoft's annual developers conference

https://news.microsoft.com/build2021/

Satya Nadella teases major updates coming soon to Windows during Build 2021 keynote | Windows Central

https://www.windowscentral.com/satya-nadella-teases-big-updates-coming-soon-windows-build-2021

「Sun Valley」について言及があったのは約18分ある講演の締めに近い部分。具体的に「Sun Valley」の名前が出たわけではなく、どういった変更が加わるかについても明かされなかったものの、ナデラCEOは「過去10年で最も重要なWindowsのアップデート」と表現。自分自身がここ数カ月使ってみた感想として、「次世代のWindowsに非常に興奮した」とコメントしました。このアップデートは「まもなく配信予定」とのことです。

「Sun Valley」は、Windowsとしては長らく行われてこなかったUI全体の刷新が行われる見込みです。

Microsoftが「Windows 10のUI」の大規模な刷新を計画中か - GIGAZINE

by DobaKung

Microsoftがかなり力を入れていることは間違いなく、関係者からは、平行して進められてきた新型OS「Windows 10X」の開発を一時停止してリソースを振り分けているとの話も出ています。

新型OS「Windows 10X」の開発が一時停止か、Windows 10に吸収される可能性も - GIGAZINE