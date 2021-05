5月19日夕方、星野源さんと新垣結衣さんが結婚を発表。

ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」(逃げ恥)で共演し人気を博したお二人、Twitterのトレンドには「ガッキー」「逃げ恥婚」「平匡さん」「ひらまささん」「契約結婚」「リアル夫婦」といった関連ワードが次々とランクインしていた。

ドラマの原作である漫画「逃げるは恥だが役に立つ」作者の海野つなみ先生はTwitterにて結婚のニュース記事にリンクを貼り

とツイート。メールがDMがたくさん届いている旨のツイートも行っていた。

Congratulations on your marriage.

Yui and Gen!