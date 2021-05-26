新垣結衣と星野源が結婚
『新垣結衣と星野源が結婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2022年4月28日
2022年1月19日
2021年12月29日
2021年12月21日
2021年9月28日
2021年9月21日
2021年7月16日
2021年7月1日
2021年6月11日
2021年6月6日
2021年6月4日
2021年5月30日
2021年5月29日
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星野源と新垣結衣は拠点をアメリカに移す？ 知人の間で囁かれる「噂」
星野は以前から、将来的に活動拠点をNYに移すかも、と言っていたそう
NEWSポストセブン
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星野源の「ぺっこりTシャツ」に深い意味？国民に向けてか
取材対応時に着用していた「ぺっこりTシャツ」が話題になったという
スポニチアネックス
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新垣結衣は星野源と結婚しない世界線もあった？ 錦戸亮との交際が転機か
過去に報じられた錦戸亮との交際が転機となった可能性があると説明
現代ビジネス
2021年5月26日
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星野源、わずか2分の会見の凄み 最後まで低姿勢でユーモアも
最後まで低姿勢で、ユーモアのある「ペッコリTシャツ」まで披露
NEWSポストセブン
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10月期に内定していたドラマ「逃げ恥2」 星野源と新垣結衣の結婚で消滅？
シーズン2が、10月期に火曜午後10時枠で内定していたという
東スポWEB
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爆笑問題・太田光が「ガッキーロス」に物申す「同じぐらいスター」
「おせっかいなんだけど、もっと星野源に（注目が集まってもいい）」と太田
東スポWEB
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新垣結衣と結婚した星野源 同じマンションに引っ越したのは「たまたま」
アプローチのため同じマンションに引っ越したという噂は「たまたま」と否定
マイナビニュース
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星野源が最新のラブソングについて語る 「彼女の曲じゃないです」
歌詞制作の際、「彼女の曲だと思ってもらったら困るなと思って」とコメント
日刊スポーツ