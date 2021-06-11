「逃げるは恥だが役に立つ」は、2016年10月期のTBS系連続ドラマ。
「若さへの嫉妬はやめましょうね」との内容で、賛否の声が寄せられている
週刊女性PRIME
早朝5時からの再放送に、Xでは「ガッキー」がトレンド入り
スポーツ報知
30日に映画が公開される「グランメゾン東京」や「ドラゴン桜」など
Real Sound
女性自身
ドラマ化をめぐり、脚本家・野木亜紀子氏が1月31日にXを更新
「逃げ恥」でみくりの両親を演じた宇梶剛士と富田靖子がそろって出演
J-CASTニュース
30代以上の女性にアンケートをとり、1位は「逃げるは恥だが役に立つ」に
「逃げ恥」メソッドを踏襲しており、したたかだと作家・山下柚実氏
NEWSポストセブン
「逃げ恥」と設定は似ているがまったく別ものだとコラムニスト
Smart FLASH
既婚者の肩書きを手に入れたい主人公の偽装結婚から始まるラブコメディ
お金を払って食事などを作ってもらっているうちに惚れられる妄想を披露
石田は慌てず焦らず、無理にイメージチェンジを図ろうとしなかったと説明
現代ビジネス
近隣住民によると、一部のファンの迷惑行為に住人から苦情が出ているという
ドラマスタッフによる演出を加え、みくりと平匡が暮らす家のリビングを再現
オリコンニュース
新垣結衣と星野源の結婚発表前の4月と比較し、約15倍に増加したという
マイナビニュース