¡Ø¥â¥À¥ó¡¦¥é¥Ö¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡¢¥¥Ã¥È¡¦¥Ï¥ê¥ó¥È¥ó¤é¿·¥¥ã¥¹¥È28¿Í¤Î´é¤Ö¤ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª
¥¢¥ó¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ê¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¡Ù¡Ë¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê¡ØFleabag ¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¡Ù¡Ë¡¢¥Ç¥ô¡¦¥Ñ¥Æ¥ë¡Ê¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥ë¡¼¥à¡Ù¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬½Ð±é¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÊÆAmazon¤Î¡Ø¥â¥À¥ó¡¦¥é¥Ö¡Áº£Æü¤âNY¤Î³¹³Ñ¤Ç¡Ù¡£º£Ç¯ÇÛ¿®Í½Äê¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Î´é¤Ö¤ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆHollywood Reporter¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢NY¥¿¥¤¥à¥º»ï¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢1ÏÃ30Ê¬¤Î¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹·Á¼°¤Ç¡¢Îø¡¢²ÈÂ²°¦¡¢¥×¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¥é¥Ö¡¢¼«¸Ê°¦¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°¦¤Î·Á¤ò¤ª¤«¤·¤¯¡¢Èþ¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ»þ¤ËÈáÄË¤ËÉÁ¤¯¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡£
º£Ç¯ÇÛ¿®Í½Äê¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤À¤¬¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¥À¥Ö¥ê¥ó¤Ë¤Æ»£±ÆÃæ¤Î¥¥Ã¥È¡¦¥Ï¥ê¥ó¥È¥ó¡Ê¡Ë¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙÀµ¼°¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤Î´é¤Ö¤ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
NEW Kit Harington on the set of Amazon's Modern Love season 2 in Dublin November 15, 2020
¥¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë½Ð±é¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ø¥â¥À¥ó¡¦¥é¥Ö¡Áº£Æü¤âNY¤Î³¹³Ñ¤Ç¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2½Ð±é¼Ô
¡¦¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¡ØDEUCE¡¿¥Ý¥ë¥Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È in NY¡Ù¡Ë
¡¦¥Ù¥ó¥¬¡¦¥¢¥¥Ê¥Ù¡Ê¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥©¥í¥¤¥ó¥°¡Ù¡Ë
¡¦¥¹¡¼¥¶¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¦¥§¥ë¡Ê¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡Ù¡Ë
¡¦¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥Ü¡¼¥¤¥ó¥È¥ó¡Ê¡Ø¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¡¦¥é¥×¥½¥Ç¥£¡Ù¡Ë
¡¦¥È¥à¡¦¥Ð¡¼¥¯¡Ê¡Ø¥Þ¥¹¥±¥Æ¥£¥¢¡¼¥º¡¿»°½Æ»Î¡Ù¡Ë
¡¦¥¾¡¼¥¤¡¦¥Á¥ã¥ª¡Ê¡Ø¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥É¥ê¡¼¥à¡¿¤Õ¤¿¤ê¤Ç³ð¤¨¤ëÌ´¡Ù¡Ë
¡¦¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Ç¥£¥Ã¥Ä¥£¥¢¡Ê¡Ø13¤ÎÍýÍ³¡Ù¡Ë
¡¦¥ß¥Ë¡¼¡¦¥É¥é¥¤¥ô¥¡¡¼¡Ê¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ù¡Ë
¡¦¥¢¥ó¥Ê¡¦¥Ñ¥¥ó¡Ê¡Ø¥È¥¥¥ë¡¼¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ù¡Ë
¡¦¥°¥ì¥¤¥¹¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º¡Ê¡Ø¥¤¥ó¥»¥¥å¥¢¡Ù¡Ë
¡¦¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¡Ê¡ØYOU ¡¼·¯¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡¼¡Ù¡Ë
¡¦¥®¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ø¥É¥é¥ó¥É¡Ê¡Ø¥â¥¶¥¤¥¯¡¡¡ÁÃ¯¤¬¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥ì¥¤¥¯¤ò»¦¤·¤¿¤«¡Ù¡Ë
¡¦¥Æ¥ë¥·¡¦¥¦¥£¥ó¡Ê¡Ø¥ì¥ô¥§¥ê¡¼¡¡²¾ÁÛÀ¤³¦¤Î¸ò¾Ä¿Í¡Ù¡Ë
¡¦¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦M¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡Ê¡Ø¥×¥ë¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¤¥Î¥»¥ó¥È¡¡ÑÍºáÊÛ¸î»Î¡Ù¡Ë
¡¦¥¢¥Ñ¥ë¥Ê¡¦¥Ê¥ó¥Á¥§¡¼¥é¡Ê¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¡Ù¡Ë
¡¦¥é¥ê¡¼¡¦¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¥º¡Ê¡Ø¥À¥Ã¥·¥å¡õ¥ê¥ê¡¼¡Ù¡Ë
¡¦¥¼¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥¤¥¹¡Ê¡Ø¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡¦¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¡Ë
¡¦¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡Ê¡ØIndoor Boys¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ë
¡¦¥Ù¥ó¡¦¥é¥Ñ¥Ý¡¼¥È¡Ê¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥ï¥¤¥Õ¡Ù¡Ë
¡¦¥ß¥é¥ó¡¦¥ì¥¤¡Ê¡Ø¥È¥¥¥ë¡¼¥×¡¦¥¼¥í¡ÁÌë¶õ¤ËÎø¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥¹¥«¥¦¥È¡Á¡Ù¡Ë
¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¤¥Ê¡¼¡Ê¡Ø¥ß¥Ã¥É¥µ¥Þ¡¼¡Ù¡Ë
¡¦¥ß¥é¥ó¥À¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥ó¡Ê¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥ª¡¼¥á¥ó¥º¡Ù¡Ë
¡¦¥Þ¡¼¥¯¥£¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê¡ØMarvel ¥¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥¹¥È¡Ù¡Ë
¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¹¥«¥ê¡¼¡Ê¡ØYOU¡¡--·¯¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡¼¡Ù¡Ë
¡¦¥º¥¶¥ó¥Ê¡¦¥·¥ã¥³¥Õ¥¹¥¡¼¡Ê¡Ø¥´¥·¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¡Ù¡Ë
¡¦¥ë¡¼¥ë¡¼¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡Ê¡Ø¥¶¡¦¥Û¡¼¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ò¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡Ë
¡¦¥É¥ó¡¦¥¦¥£¥Á¥ã¥ê¡¼¡Ê¡Ø¥·¥ó¥°¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¡Ì¤Íè¤Ø¤Î¤¦¤¿¡Ù¡Ë
¥·¥ç¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¡¼¥Ë¡¼¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥·¡¼¥º¥ó2¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ß¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤òÉÁ¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢À¤³¦¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊª¸ì¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë¿¿¼Â¤È°¦¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥«¡¼¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤ÈÆ±¤¸¤¯¥È¥Ã¥É¡¦¥Û¥Õ¥Þ¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¥â¥À¥ó¡¦¥é¥Ö¡Ù¥³¥é¥à¤ÎÊÔ½¸¼Ô¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤È¶¦¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¤ò´Þ¤à¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤ÎÊ£¿ôÅÔ»Ô¤È¥É¥¤¥Ä¤Î¥À¥Ö¥ê¥ó¤Ç»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¸åÈ¾¤ËAmazon Prime Video¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
¡úº£¤¹¤°¡Ø¥â¥À¥ó¡¦¥é¥Ö¡Áº£Æü¤âNY¤Î³¹³Ñ¤Ç¡Ù¤ò¸«¤ë¡ú
Photo:
¥¥Ã¥È¡¦¥Ï¥ê¥ó¥È¥ó©VMJM/FAMOUS
¥¢¥ó¥Ê¡¦¥Ñ¥¥ó©NYPW/FAMOUS
¥®¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ø¥É¥é¥ó¥É©FAM020/FAMOUS
¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥Ü¡¼¥¤¥ó¥È¥ó© FAMOUS