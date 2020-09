スポーツ選手には4月生まれが多い

小学校の入学式をのぞいてみると、同じ小1同士でもかなりの体格差があることに気がつく。授業参観では、子どもたちの間には言葉の発達の早さにも違いがあるし、「しっかりしている」子とそうでない子の違いも大きいとわかる。こうしたクラス内の子どもたちの心身の発達度合いの差のいくらかは、生まれ月によるものだ。日本の制度では、4月生まれの子が学年内で年長になり、いわゆる早生まれとよばれる1−3月生まれの子どもたちは学年内で年少にあたる。

学年内の年齢差が小1の子どもたちにとって大きな差を生み出すのは意外なことではない。しかし、相対年齢、つまり学年内の年齢差が大人になってからも違いを生み出していると聞くと驚く人も多いだろう。

これまでの様々な研究は、生まれ月による格差は大人になっても完全には消えないことを明らかにしてきた。プロ野球選手やJリーガーのようなスポーツ選手には4月生まれが多く、早生まれが少ないという話は、研究者でなくとも聞いたことはあるだろう。日本全体での出生数には、月による偏りはほとんどないから、生まれ月が有利、不利を生み出していることがわかる。



(図1)プロ野球選手の生まれ月【出所】スポーツ報知、2020年5月7日

こうした生まれ月の格差は、プロスポーツ選手ではない私たち一般人にとってもけっして無縁ではない。東京大学の川口大司教授の研究(*1)によると、4−6月生まれと1−3月生まれでは大学進学率が異なるうえ、30代前半の所得には4%もの違いがある。同様に、アメリカでも大企業のCEOや連邦議会議員には、学年内では相対的に年長だった人が多いことが明らかにされている(*2、3)。

大人になっても生まれ月の格差が完全には消えないのはなぜだろうか。この疑問に対する手がかりを得るべく、筆者は慶應義塾大学の伊藤寛武特任助教、中室牧子教授とともに関東地方のある自治体で行われた調査から得られたデータを分析した(*4)。

注目したのは学力だけでなく、統制性、自己コントロール、自己効力感といった心理的な特性だ。これらは非認知能力ともよばれ、将来の学業成果や所得などとも関連があることが知られている。また、学力や非認知能力の形成がどのように行われてきたかを理解するために、学習時間、塾や習い事、そして級友や先生との人間関係についても調べている。この私たちの研究について解説するのが本稿の目的だ。

研究の中身に入る前に、これまでの研究結果を踏まえて私が訴えたいことを明らかにしておきたい。それは、生まれ月による格差はやむを得ないものでも正当なものでもなく、是正すべきということだ。生まれ月の格差は人間が決めた制度によって生じたものであり、人間の手で歪みを正すことができる。完全な解決は難しくとも、格差縮小を目指すべきだ。具体的な解決策については、本稿の終わりで議論したい。

〔PHOTO〕iStock

また、生まれ月格差の存在を知ることで、早生まれの子どもを持つ親御さんの中には不安を抱く方もいるだろう。しかし、生まれ月による差というのは社会全体としての傾向であり、個人差のほうがはるかに大きい。社会の様々な場面で、早生まれの人々は活躍しているし、有名人の中にも身近な人の中にもそうした例を見つけることはできるだろう。

親としてすべきことは、子どもの適性をしっかりとみきわめて、その子の個性を最大限伸ばすように心がけることだ。気をつけなければいけないのは、身近な他の子どもたちと比べて叱ってしまったり、勉強に追い立てたりすることだ。一学年下の子どもと比べたら大したものだ、と思うぐらいでちょうどよい。子どもの成長を妨げず、良いところを伸ばしていけば、生まれ月による差はいずれ気にならないものになるはずだ。

本題に戻ろう。私たちの研究では、関東地方のある自治体で行われた調査から得られたデータ4年分を分析している。その自治体の公立学校に通う小4から中3までのすべての子どもたちが対象であり、のべ100万人超の巨大なデータセットを得ることができたため、精度の高い分析ができた。

まずは学力と年齢の関係について見てみよう。グラフの横軸には年齢を月単位でとっている。グラフの縦軸は算数の学力だ。設計を工夫することで、異なる学年や調査年の間でも、学力テストの結果を比較可能にしてある。この手法は「項目応答理論」という理論にもとづいたもので、TOEICなどでも採用されている。ひとつひとつの点は、生まれ月ごとの平均点だ。学年ごとに記号と色を揃えている。



(図2)年齢が上がるにつれて学力は上昇【出所】Yamaguchi, Ito, and Nakamuro (2020)注:縦軸の単位は標準偏差

図2から明らかなように、年齢が上がるにつれて学力も上昇している。また、中2と中3の違いに見られるように、学年の切れ目で大きく学力が向上する場合もある。

しかしここで何より注目してほしいのは、学年内の違いだ。どの学年で見ても、年長の子供ほど成績が良い傾向が見られる。小4では最大で偏差値3.5の格差があるが、これは学年が上がるにつれて小さくなり、中3になると最大でも偏差値1.5の格差に抑えられている。ここでは算数・数学の結果を示しているが、国語でも英語でも同様だ。こうした傾向は、世界中で報告されており、研究者の間ではよく知られている。

非認知能力にも格差が…

次に我々が検証したのは非認知能力についての生まれ月格差だ。非認知能力とは、学力や頭の良さ(認知能力)とは別に、ある目的を達成するために必要な心理的特性の総称である。非認知能力は将来の学業成果や所得などと関連があるため、近年、社会科学でもその有用性が認識されるようになってきている。この調査では、統制性、自己コントロール、自己効力感について、質問紙を通じて測定している。質問に使われた文言は、調査年、学年を通じて統一してある。



(図3)学年内の年長者ほど非認知能力が高い【出所】Yamaguchi, Ito, and Nakamuro (2020)

測定された3種類の非認知能力のあいだで分析結果に大きな違いはないので、自己効力感についてのグラフ(図3)のみを示す。グラフの横軸は年齢(月齢)で、縦軸は自己効力感を指数化したものだ。学年が上がるにつれて、非認知能力が下がるという結果はちょっと意外に感じるかもしれないが、海外でも思春期に見られる傾向として知られており、特におかしなものではない。

注目してほしいのは学年内における差だ。どの学年についても、相対的に年長の子ほど高い非認知能力をもっており、その差は偏差値換算で最大1程度だ。また、気になるのは、学年が上がっても、非認知能力の差が縮まっていかない点だ。

その背景を探るために、子どもたちが学校外でどのような活動をしているのか、また、級友や先生との関係についてどのように感じているかについても分析を行った。これらはいずれも、認知能力と非認知能力の発達に対して影響をもつと思われる。

分析の結果、学校外での学習時間と読書時間については、早生まれの子どもたちほど長いことがわかった。通塾率も同様で、早生まれのほうが高い傾向にある。これらの活動は、学力向上に役立つと考えられ、早生まれの子供とその親は、その不利を跳ね返すための努力を行っているようだ。

〔PHOTO〕iStock

一方、屋外での遊びやスポーツへの参加、塾以外の習い事については、早生まれの子どもたちの参加率が低いことが明らかになった。学校外で使える時間とお金には限りがあるから、上の結果ともうまくつながる。いくつかの心理学研究によると、スポーツや音楽、芸術などの活動は非認知能力の発達に寄与する可能性がある。早生まれの子どもたちは、こうした活動にあまりかかわっていないために非認知能力が低くなってしまっているのかもしれない。

さらに、友人、あるいは先生は自分の良いところを認めてくれていると思うかといった質問に対しても、生まれ月の差が見られた。早生まれの子どもたちほど、こうした人間関係について悲観的な回答をしている。この事実自体、憂慮すべきものだが、非認知能力は人間関係から形成される部分があるとすると、非認知能力の発達に長期的な悪影響がおよぼされていないかが気がかりである。

私たちの分析結果は、生まれ月格差が大人になっても残ってしまう理由を知る手がかりを与えてくれる。早生まれの子どもたちは学業面で努力することで学力差を縮めている。しかし一方で、非認知能力を伸ばすような活動が不足したり、人間関係に恵まれなかったりすることで非認知能力の差がなかなか埋まらない。これが、大人になってからの所得差につながっている可能性がある。

生まれ月格差の長期化・固定化には、入試制度も寄与している可能性が高い。別の自治体から得られたデータを分析すると、入学する高校の偏差値は、生まれ月により最大で4.5も異なることがわかった。

高校受験時点では4月生まれの子どもは平均的には有利な立場にある。この子ども達がより優れた教育環境をもつ高校で学ぶことで、生まれ月による有利な立場はさらに強固なものになるのだ。このプロセスは大学、就職といった場面でも繰り返されるため、大人になっても生まれ月の差は残ってしまうのではないか。

格差は是正されるべきである

こうした生まれ月による格差は公正なものではなく、是正すべきだ。たしかに個人差のほうが大きいし、早生まれでも本人や周囲の努力などにより優れた成果をあげている人もいる。しかし、それでも生まれ月がこの社会において有利・不利を生み出しているのは確かなのだ。意図せざる帰結であるとはいえ、この格差は現在までの教育・社会制度によるものであり、甘受すべきであるとはとうてい言えない。

経済学的には、生まれ月格差は、社会の非効率性の表れであるとも言える。子どもたちやその親は、目に付きやすい同学年の身近な子どもたちとの比較から、どのような能力にどの程度投資するのかを決めているようだ。その結果、早生まれの子どもたちには学力に対する投資が過剰である一方、非認知能力に対する投資が不十分になっている可能性がある。

これは裏を返せば、4月生まれの子どもに対する学力投資は不十分である一方、スポーツや習い事に対する投資は過剰に行われているとも言える。いずれにせよ、人間の長期的な能力形成を考えると、最適な人的資本投資が行われていない可能性があるのだ。

加えて、入試のような選抜が、将来大成する才能を誤って取り逃している可能性も示唆された。生まれ月格差を是正するということは、人的資本投資の歪みを正し、優れた才能を適切に選抜することを通じて、社会全体ではより高水準の人的資本蓄積を達成することにつながる。したがって、経済成長の観点からも、生まれ月格差は是正すべきなのだ。

是正の方法、こんなにあります

では、どのような教育政策、あるいは制度変更によって生まれ月格差を是正することができるのだろうか。一つの方法としては、子どもの発達状態にもとづいて入学時期を遅らせることを認めるというものだ。年齢で一律に就学時期を決めてしまうのではなく、子ども本人の個性や発達状況にとって最善の就学時期を選べるのならば、本人も親も生まれ月格差に振り回されにくくなる。

こうした制度は海外では一般的であるが、社会経済的に恵まれた家庭ほど入学時期を遅らせる傾向があるため、生まれ月格差が弱まる代わりに、家庭環境から生じる格差を強めてしまうという問題もはらんでおり、その点への対処も必要だ。

もう一つの方法は、入試のような選抜の場面において、生まれ月を考慮するというものだ。たとえば、学年を生まれ月で半分にわけて、それぞれに合格枠を用意するであるとか、生まれ月にもとづいて統計的に得点補正をするというものだ。一部の私立・国立小学校では、実際に行われている取り組みだが、これを中学、高校など、より上の学年でも取り入れてはどうだろうか。統計的にははっきりと差が出ている以上、荒唐無稽な提案ではないはずだ。

もちろん、生まれ月に限らず、家庭環境、生まれ育った地域、性別などにもとづく理不尽な差が社会には存在する(*5)。どれを優先的に解決すべき課題とするかは明らかではないし、意見の分かれるところだろう。しかし、こうした理不尽な差の解決が難しいからといって放置していいというわけではない。一つずつ解決に向けて取り組み、子どもたち一人ひとりがその真価を発揮できるような社会に近づけていかなければならないと筆者は考えている。

【著書紹介】今回の記事では、教育についての研究を紹介したが、この他にも結婚、出産、子育てといった身近な話題についてさまざまな研究を行ってきた。そうした成果を一般の方に分かりやすく伝えたのが『「家族の幸せ」の経済学』(光文社新書)だ。今回の記事に興味を持った人にはぜひ手に取ってほしい。

