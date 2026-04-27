真面目で優しい。堅実で努力家。相応の学歴があり、安定した仕事にも就いている。それなのに「なぜか結婚できないウチの子」に悩む親は少なくない。かくいう私もそのひとり。30代後半の２人の息子は結婚どころか交際相手もおらず、そもそも異性と気軽に関われるようなノリもない。むろん結婚するかしないかは個人の自由、結婚したからといって幸せが約束されるものではない。それでも「このままひとりでいたら将来が心配」とか、「