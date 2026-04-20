今回は、夫に作り置きを全部食べられた妻が家出した話を紹介します。「コーヒーを淹れてやるからいいだろ？」って言われても…「私が料理をいくら作っても、夫が完食してしまうのが悩みです。いわゆる食い尽くし系だと思うのですが、そのせいでストレスが溜まり、限界寸前です。そんなある日、まだ赤ちゃんの娘が早朝から機嫌が悪く、なだめるのに大変でしたが、お昼過ぎに娘が寝てほっとしました。そして朝から何も食べていなかっ