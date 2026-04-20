多くの小学校で活用されている連絡帳。基本的には児童が翌日の持ち物や宿題など、先生からの連絡事項を記載して使います。その他に早退や欠席など、保護者から先生への連絡ツールとしての機能も。デリケートな相談がある場合も同様ですが、具体的な内容は書かない保護者が多いかもしれません。書いた文字はわが子の目に入りますし、他の児童が目にする可能性もあるからです。今年度からの新担任が、新学期早々連絡帳に書いてきたの