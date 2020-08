View this post on Instagram

この度、お恥ずかしながら体調不良によりお仕事を何本か欠席。。 関係の方々に多大なご迷惑とご心配をおかけ致しました。 大変申し訳ございません。 じつは、4日前に急に高熱と咳が出現。 これは…もしや?!と、即保健所へ連絡。 指定病院で検査。 インフルエンザ、PCR検査、共に(陰性) 肺レントゲン、血液検査、共に異常なし。 頭痛/鼻水/鼻詰まり/喉痛、特になし。 味覚/嗅覚、異常なし。 チクチク腹痛、腰の鈍痛、アリ。 結果は" #夏風邪 "。 タイミング悪過ぎ。 お陰様で熱は下がりましたが、 まだ多少咳が出ますのでしっかり療養し完治させます。 毎日暑い日が続きます、 皆さまもくれぐれもお身体ご自愛下さい。 保健所の職員様、病院の先生、看護婦さん 本当に感謝いたします。 そして、 なんでもない日常に感謝いたします。 #楽しみにしていた短大初登校対面授業も欠席 #念のため家庭内隔離 #その前に家族はキャンプで会えてない #屋根裏部屋 #知恵熱